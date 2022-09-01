"Розумні" окуляри Glasses T1 від Lenovo замінять телевізори: в чому секрет (відео)

Пристрій сумісний зі смартфонами, планшетами та ноутбуками, а також має вбудовані навушники.

Китайська компанія Lenovo розробила "розумні" окуляри Glasses T1, які мають замінити звичайні телевізори. Інноваційний пристрій представили на міжнародній виставці електроніки Internationale Funkausstellung Berlin (IFA 2022), передає журнал PC Mag.

Розробники вставили дисплеї micro-OLED в стильну чорну оправу, яка дещо більша за класичні сонцезахисні окуляри від Ray-Ban. Lenovo Glasses T1 демонструє кожному оку зображення у FullHD роздільній здатності (1920х1080). Вбудовані навушники служать для відтворення звуку високої якості, на дужках розташовані перемикачі гучності та інші кнопки керування. Варто зазначити, що модель не підтримує технології розширеної реальності (AR).

[ + – ] Окуляри Lenovo Glasses T1 [ + – ] Окуляри Lenovo Glasses T1

Як запевняє Lenovo, в окулярах Glasses T1 користувач може практично будь-де дивитися фільми та відеоролики, а також грати у відеоігри. Для цього їх необхідно під'єднати через USB до сучасних ноутбуків, смартфонів і планшетів Android або пристроїв під керуванням iOS, причому один кабель відповідає і за живлення, і за передачу мультимедіа. Гаджет призначений для одинаків, адже ніхто більше не зможе побачити, що показують дисплеї.

Окуляри підлаштовуються під власника завдяки змінним затискачам для носа, регульованим дужкам та додатковій оправі, куди можна вставити лінзи для корекції зору, що відпускаються за рецептом. Для додаткового комфорту при тривалому використанні дисплей має сертифікацію TUV, що передбачає низьке випромінювання синього світла та усунення мерехтіння.

Наприкінці 2022 року Lenovo Glasses T1 почнуть продавати в Китаї під назвою Lenovo Yoga Glasses, а вже наступного пристрою доставлять до США та інших країн світу. Вартість незвичайних окулярів поки невідома.

Нещодавно писали, що відомий бренд Leica незабаром випустить свій перший лазерний проєктор, який замінить телевізор. Для цього компанія вирішила співпрацювати з іншим гігантом галузі — Hisense.

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