Занурення в метасвіт. Як розвиток VR-простору змінить наше професійне життя та дозвілля

"Можливо, зараз вам здається, що ви не потрапите в метавсесвіт, проте я обіцяю, що протягом наступних п’яти років майже всі ми там опинимось", — заявив Річард Керріс, топ-менеджер компанії Nvidia в інтерв’ю Bloomberg.

Про що, власне, йдеться? Сьогодні переважна більшість дорослих користувачів сприймають візуальний інтернет-контент у двовимірному форматі — читають тексти, дивляться картинки, графіки, відео. Проте давно існує практика створення тривимірного онлайн-простору, де можна пересуватися та діяти: працювати, грати в будь-які ігри, влаштовувати вечірки та модні покази. Той, хто має якісний VR-шолом і тактильний костюм, може навіть танцювати й кохатися віртуально, підкорювати Еверест, стрибати з парашутом, отримувати майже всі різновиди досвіду, наявного в реальному світі.

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Технооптимісти наголошують на тому, що метасвіти розширюють можливості та економлять природні ресурси.

наголошують на тому, що метасвіти розширюють можливості та економлять природні ресурси. Техноскептики — на тому, що вони обманюють сенсорні системи людського організму, і це згодом може спричинити порушення процесів передачі інформації до кори головного мозку.

VR-реальність. Дивний новий світ

Поворотним моментом розвитку цього явища вважають заяву Марка Цукерберга про те, що компанія Меta, яка володіє Facebook, не лише розвиватиме власний метавсесвіт, а й перенесе туди значну частину офісної роботи. Чотири великі південнокорейські банки (IBK, KB Kookmin, Nonghyup та Hana Bank) також планують відкрити офіси в різних метасвітах. Кріптовалютна біржа KuCoin заявила про відкриття офісу в метасвіті Bloktopia, а провідний постачальник інфраструктури для кріпти Binance обрав майданчик Portals на базі блокчейну Solana.

Повністю віртуальний офіс — навіть не найближче майбутнє, а сьогодення

Керріс переконаний, що в недалекому майбутньому компанії з інших галузей поступово усвідомлять переваги віртуальних офісів порівняно зі звичайними.

Якщо він має рацію, поняття "дистанційна робота" скоро докорінно зміниться. Зараз це можливість виконувати певні завдання вдома, в кафе, в парку, навіть у лісі чи біля моря, але фізично десь існує офіс, куди час від часу необхідно (або принаймні можна) приїжджати. Так зберігається компонент офлайнової живої комунікації, є необхідність у робочих зустрічах, нарадах тощо. На наступному щаблі розвитку дистанційки доцільність утримання фізичного офісу стає сумнівною. Будь-який корпоративний захід — конференцію, перемовини, простір для командної роботи чи презентацію — простіше й дешевше влаштувати онлайн. Відрядження та релокації стануть рідкісним явищем, виправданим лише для певних категорій працівників.

[ + – ] Будь-який корпоративний захід — конференцію, перемовини, простір для командної роботи чи презентацію — простіше й дешевше влаштувати онлайн. Фото: pexels.com

Спершу бізнесу доведеться інвестувати в створення та підтримку корпоративних віртуальних екосистем, забезпечити співробітників відповідним обладнанням, але в довготривалому розрахунку це вийде дешевше, ніж оренда фізичних офісів, особливо якщо ті були чималими. До того ж функціонування оргструктур компаній уже не залежатиме від епідемічної ситуації. Менеджери спокійно плануватимуть заходи, не озираючись на ймовірність чергових карантинів. Приблизно так змальовують бізнес нових часів технооптимісти.

Магніт для інвесторів. Віртуальні офіси та ринок VR-нерухомості

Звісно, Керріса не можна назвати неупередженим експертом. Він як ніхто зацікавлений у стрімкому розвитку віртуальних світів і збільшенні кількості користувачів, готових зануритися в них якнайшвидше. Адже це створить величезний попит на гаджети, які здатні відтворювати тривимірну графіку високої якості, потужні процесори та пакетні рішення в системах штучного інтелекту — тобто стимулюватиме ринки, на яких його компанія стала одним із лідерів. Техноскептики вважають, що Nvidia надто поспішає, прогнозуючи тотальну віртуалізацію протягом п’яти років. Мовляв, необхідні для повноцінної присутності в метасвітах технології недешеві, ба навіть якісний інтернет-зв’язок доступний не скрізь.

Змусити людей хоч іноді виринати з інтернету ставатиме все складніше

Обидві позиції аргументовані, важко сказати, хто ближчий до істини, проте наразі віртуальні простори наче магнітом притягують гроші. Цукерберг анонсував $10 млрд інвестицій у метавсесвіт, а також набір для цього 10 тис. працівників у Європі. Крім Meta (читай, Facebook) про власні віртуальні простори заговорили Microsoft та Epic Games, розробник культової гри Fortnite, інші компанії. До речі, Microsoft на форумі Ignite 2021 презентувала систему Mesh for Teams, яка генерує "офісні" аватари та дає можливість повноцінної командної роботи у віртуальному середовищі.

Можна зібратися на нараду й паралельно спілкуватися в одному чи кількох чатах, обмінюватися документами та аудіовізуальними матеріалами, можна працювати окремо, наче у кабінеті, але час від часу долучатися до спільного простору. Тобто повністю віртуальний офіс — навіть не найближче майбутнє, а сьогодення.

У цьому паралельному світі вже виник власний ринок нерухомості. Зокрема, неабиякої популярності серед інвесторів набули віртуальні платформи Decentraland та Sandbox. The Economist пише, що невелику ділянку в Decentraland ще в 2017 році продавали за символічні $20, а тепер йдеться про сотні тисяч доларів. ЗМІ вибухнули неоднозначними коментарями, коли восени 2021-го компанія Tokens.com придбала територію у Decentraland за $2,4 млн.

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У 2021-му вартість віртуальної нерухомості у Decentraland потроїлася порівняно з 2020-м. Інші платформи також демонструють вражаючі темпи зростання. Наприклад, у метасвіті Cryptovoxels мінімальна вартість ділянки у 2020-му становила $821, а в останні два місяці 2021-го зросла до $3895. Мінімальний внесок для інвесторів Republic Realm, фонду, що спеціалізується на віртуальній нерухомості, — $25 тис.

VR-галереї, кінотеатри та маркетплейси. Все, що можна придбати за NFT

У віртуальних світах функціонує галерея Sotheby’s, є чимало імерсивних кінотеатрів із повним відчуттям присутності та ігрових платформ, магазинів, модних шоурумів, казино та івент-майданчиків. Дім Gucci продає брендові аксесуари у грі Roblox. Adidas навіть випустив спеціальну колекцію Into the Metaverse: продають токени, але з можливістю подальшого обміну на реальні товари в фізичному світі.

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Невзаємозамінні токени — віртуальні об’єкти з чітко визначеною цінністю та функціоналом в межах віртуального світу. Онлайн із ними можна робити те саме, що й в реальному світі — дарувати, продавати на вторинному ринку, використовувати з комерційною метою або задля розваги. Існують офіційні маркетплейси, де такий товар можна виставити на продаж. Перші фактичні обміни брендових токенів на фізичні еквіваленти мають відбутися у 2022 році. Зараз існує практика віртуальної покупки товарів, які можна роздрукувати на 3D-принтері, звісно, не Gucci, але американський стартап Imageneria вже надає таку послугу.

[ + – ] Той, у кого є якісний VR-шолом і тактильний костюм, може віртуально навіть танцювати та кохатися, підкорювати Еверест, стрибати з парашутом, отримувати майже всі різновиди досвіду, який є в реальному світі. Фото: pexels.com [ + – ] Той, у кого є якісний VR-шолом і тактильний костюм, може віртуально навіть танцювати та кохатися, підкорювати Еверест, стрибати з парашутом, отримувати майже всі різновиди досвіду, який є в реальному світі. Фото: pexels.com [ + – ] Той, у кого є якісний VR-шолом і тактильний костюм, може віртуально навіть танцювати та кохатися, підкорювати Еверест, стрибати з парашутом, отримувати майже всі різновиди досвіду, який є в реальному світі. Фото: pexels.com

Дотепер занурення в метасвіти з їхніми нескінченними можливостями розваг було суто добровільною справою. Як правило, вони приваблювали людей, котрим чогось бракувало в реальності. Спраглі до віртуальних вражень власним коштом купували відповідне обладнання, решта ковзали поверхнею інтернету в двовимірній площині.

Що зміниться в 2022 році, коли почнеться перехід офісів великих компаній у метапростори? Там опиниться армія працівників, які, можливо, й не збиралися занурюватися, але зробили це через професійну необхідність. Зрештою вони також стануть користувачами розважальних сервісів, проводитимуть у паралельній реальності не лише робочий, а й вільний час.

Графіка та VR-ефекти надалі вдосконалюватимуться, інфраструктура ставатиме різноманітнішою, обростатиме новими зручностями. Змусити людей хоч іноді виринати з інтернету стане складніше.

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