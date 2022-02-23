Погружение в метамир. Как развитие VR-пространства изменит нашу профессиональную жизнь и досуг

"Возможно, сейчас вам кажется, что вы не попадете в метавселенную, однако я обещаю, что в течение следующих пяти лет почти все мы там окажемся", — заявил Ричард Кэррис, топ-менеджер компании Nvidia в интервью Bloomberg.

О чем, собственно, речь? Сегодня большинство взрослых пользователей воспринимают визуальный интернет-контент в двумерном формате — читают тексты, смотрят картинки, графики, видео. Однако давно существует практика создания трехмерного онлайн-пространства, где можно передвигаться и действовать: работать, играть в любые игры, устраивать вечеринки и модные показы. Тот, у кого есть качественный VR-шлем и тактильный костюм, может виртуально даже танцевать и заниматься любовью, покорять Эверест, прыгать с парашютом, получать почти все разновидности опыта, который есть в реальном мире.

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Технооптимисты отмечают, что метамиры расширяют возможности и экономят природные ресурсы.

отмечают, что метамиры расширяют возможности и экономят природные ресурсы. Техноскептики — что они обманывают сенсорные системы человеческого организма, и это впоследствии может повлечь за собой нарушение процессов передачи информации в кору головного мозга.

VR-реальность. Дивный новый мир

Поворотным моментом развития этого явления считают заявление Марка Цукерберга о том, что компания Мета, владеющая Facebook, будет не только развивать собственную метавселенную, но и перенесет туда значительную часть офисной работы. Четыре крупных южнокорейских банка (IBK, KB Kookmin, Nonghyup и Hana Bank) также планируют открыть офисы в разных метамирах. Криптовалютная биржа KuCoin заявила об открытии офиса в метамире Bloktopia, а ведущий поставщик инфраструктуры для крипты Binance выбрал площадку Portals на базе блокчейна Solana.

Полностью виртуальный офис – даже не ближайшее будущее, а настоящее

Кэррис убежден, что в скором будущем компании из других отраслей постепенно осознают преимущества виртуальных офисов по сравнению с обычными.

Если он прав, понятие "дистанционная работа" скоро изменится в корне. Сейчас это возможность выполнять определенные задачи дома, в кафе, в парке, даже в лесу или у моря, но физически где-то существует офис, куда время от времени необходимо (или, по крайней мере, можно) приезжать. Так сохраняется компонент офлайновой живой коммуникации, есть необходимость в рабочих встречах, совещаниях и т.д. На следующей ступени развития дистанционки целесообразность содержания физического офиса становится сомнительной. Любое корпоративное мероприятие – конференцию, переговоры, пространство для командной работы или презентацию – проще и дешевле устроить онлайн. Командировки и релокации станут редким явлением, оправданным только для определенных категорий работников.

[ + – ] Любое корпоративное мероприятие – конференцию, переговоры, пространство для командной работы или презентацию – проще и дешевле устроить онлайн Фото: pexels.com

Сначала бизнесу придется инвестировать в создание и поддержку корпоративных виртуальных экосистем, обеспечить сотрудников соответствующим оборудованием, но в долгосрочном расчете это получится дешевле, чем аренда физических офисов, особенно если они были немалыми. К тому же, функционирование оргструктур компаний уже не будет зависеть от эпидемической ситуации. Менеджеры будут спокойно планировать мероприятия, не оглядываясь на вероятность очередных карантинов. Приблизительно так обрисовывают бизнес новых времен технооптимисты.

Магнит для инвесторов. Виртуальные офисы и рынок VR-недвижимости

Конечно, Кэрриса нельзя назвать беспристрастным экспертом. Он как никто заинтересован в стремительном развитии виртуальных миров и увеличении количества пользователей, готовых погрузиться в них как можно быстрее. Ведь это создаст огромный спрос на гаджеты, способные воспроизводить трехмерную графику высокого качества, мощные процессоры и пакетные решения в системах искусственного интеллекта — то есть будет стимулировать рынки, на которых компания стала одним из лидеров. Техноскептики считают, что Nvidia слишком торопится, прогнозируя тотальную виртуализацию в течение пяти лет. Мол, необходимые для полноценного присутствия в метамирах технологии недешевы, даже качественная интернет-связь доступна не везде.

Заставить людей хоть иногда выныривать из интернета будет становиться все сложнее

Обе позиции аргументированы, трудно сказать, кто ближе к истине, однако сейчас виртуальные пространства как магнитом притягивают деньги. Цукерберг анонсировал $10 млрд инвестиций в метавселенную, а также набор для этого 10 тыс. работников в Европе. Кроме Meta (читай, Facebook) о собственных виртуальных просторах заговорили Microsoft и Epic Games, разработчик культовой игры Fortnite, другие компании. Кстати, Microsoft на форуме Ignite 2021 представила систему Mesh for Teams, которая генерирует "офисные" аватары и дает возможность полноценной командной работы в виртуальной среде.

Можно собраться на совещание и параллельно общаться в одном или нескольких чатах, обмениваться документами и аудиовизуальными материалами, можно работать отдельно, как в кабинете, но иногда приобщаться к общему пространству. То есть, полностью виртуальный офис — даже не ближайшее будущее, а настоящее.

В этом параллельном мире уже возник свой рынок недвижимости. В частности, изрядную популярность среди инвесторов приобрели виртуальные платформы Decentraland и Sandbox. The Economist пишет, что небольшой участок в Decentraland еще в 2017 году продавали за символические $20, а теперь речь идет о сотнях тысяч долларов. СМИ разразились неоднозначными комментариями, когда осенью 2021-го компания Tokens.com приобрела территорию у Decentraland за $2,4 млн.

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В 2021-м стоимость виртуальной недвижимости у Decentraland утроилась по сравнению с 2020-м. Другие платформы также показывают впечатляющие темпы роста. Например, в метамире Cryptovoxels минимальная стоимость участка в 2020-м составила $821, а в последние два месяца 2021-го выросла до $3895. Минимальный взнос для инвесторов Republic Realm, специализирующегося на виртуальной недвижимости фонда — $25 тыс.

VR-галереи, кинотеатры и маркетплейсы. Все, что можно купить за NFT

В виртуальных мирах функционирует галерея Sotheby's, есть немало иммерсивных кинотеатров с полным ощущением присутствия и игровых платформ, магазинов, модных шоурумов, казино и ивент-площадок. Дом Gucci продает аксессуары в игре Roblox. Adidas даже выпустил специальную коллекцию Into the Metaverse: продают токены, но с возможностью дальнейшего обмена реальными товарами в физическом мире.

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Невзаимозаменяемые токены – виртуальные объекты с четко определенной ценностью и функционалом в пределах виртуального мира. Онлайн с ними можно делать то же, что и в реальном мире — дарить, продавать на вторичном рынке, использовать в коммерческих целях или для развлечения. Есть официальные маркетплейсы, где такой продукт можно выставить на продажу. Первые фактические обмены брендовых токенов на физические эквиваленты должны произойти в 2022 году. Сейчас существует практика виртуальной покупки товаров, которую можно распечатать на 3D-принтере, конечно, не Gucci, но американский стартап Imageneria уже предоставляет такую услугу.

[ + – ] Тот, у кого есть качественный VR-шлем и тактильный костюм, может виртуально даже танцевать и заниматься любовью, покорять Эверест, прыгать с парашютом, получать почти все разновидности опыта, который есть в реальном мире. Фото: pexels.com [ + – ] Тот, у кого есть качественный VR-шлем и тактильный костюм, может виртуально даже танцевать и заниматься любовью, покорять Эверест, прыгать с парашютом, получать почти все разновидности опыта, который есть в реальном мире. Фото: pexels.com [ + – ] Тот, у кого есть качественный VR-шлем и тактильный костюм, может виртуально даже танцевать и заниматься любовью, покорять Эверест, прыгать с парашютом, получать почти все разновидности опыта, который есть в реальном мире. Фото: pexels.com

До сих пор погружение в метамиры с их нескончаемыми возможностями развлечений было сугубо добровольным делом. Как правило, они привлекали людей, которым чего-то не хватало в реальности. Жаждущие виртуальных впечатлений за свой счет покупали соответствующее оборудование, остальные скользили по поверхности интернета в двумерной плоскости.

Что изменится в 2022 году, когда начнется переход офисов крупных компаний в метапространство? Там окажется армия работников, которые, возможно, и не собирались погружаться, но сделали это из-за профессиональной необходимости. В конце концов, они также станут пользователями развлекательных сервисов, будут проводить в параллельной реальности не только рабочее, но и свободное время.

Графика и VR-эффекты будут в дальнейшем совершенствоваться, инфраструктура станет разнообразнее, обрастет новыми удобствами. Заставить людей хоть иногда выныривать из интернета станет сложнее.

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