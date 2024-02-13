США рискует проиграть России и Китаю в войне: подводят информационные технологии

В Пентагоне мыслят категориями 30-летней давности и собираются сражаться с мифическим СССР, а не с передовыми державами, считают аналитики.

США могут сократить расходы на ведение информационной войны, так как Пентагон несколько упразднит силы специальных операций. Однако Китай и Россия, напротив, расширяют свое влияние в инфополе, что является поводом для беспокойства, пишет издание Defense One.

Пентагон рекомендовал сократить количество операторов, занимающихся поддержкой, логистикой и связью до 3000 человек. Освободившиеся средства будут направлены на покупку вооружений. Под угрозой сокращений оказались и Силы специальных операций, имеющие в своей структуре подразделения так называемой психологической службы, ответственной за операции военной информационной поддержки (Military Information Support Operations, MISO). Операторы MISO, занимающиеся ведением информационной войны, и так численно уступают аналогичным силам противников — России и Китая. И вот теперь их ряды могут поредеть.

Россия проявила свое влияние в инфополе, задействовав армию "троллей" для формирования дискуссий в американских соцсетях, создания фейковых новостей и дипфейков, чтобы убедить россиян в том, что НАТО представляет для них угрозу. Китай также проводит сложные информационные операции, позволяющие, например, влиять на выборы на Тайване.

По словам одного высокопоставленного представителя Минобороны США, пожелавшего сохранить анонимность, КНР и РФ вложили много средств в информационную войну, поэтому и получили в ней преимущество. Он отметил, что США значительно уступают данным странам на этом поле боя. Источник полагает, что американские военные слишком осторожничают в ходе проведения психологических операций, так как боятся давления со стороны правительства и общественности.

Однако MISO играет большую роль в ходе вооруженных конфликтов, так как операторы обучены тактикам психологического воздействия, позволяющим разрешить некоторые конфликты без оружия — путем убеждения, переговоров. Например, в 2017 году силы психологических операций убедили многих боевиков выйти из состава угандийской националистической повстанческой группировки "Господня армия сопротивления" (Lord's Resistance Army).

Один из бывших сотрудников Командования специальных операций США, также пожелавший остаться неназванным, заявил, что предлагаемые сокращения MISO свидетельствуют только об одном — в Пентагоне царят давно устаревшие взгляды на мир. По его словам, создается впечатление, что армия США все еще готовится сражаться с СССР — страной, которой давно уже не существует, а информационные войны — это что-то несерьезное, какой-то отвлекающий от настоящей битвы фактор.

Ранее мы писали о том, что США и Китай хотят выведать секреты военных технологий друг у друга. Угроза и для США, и для Китая в том, что ИИ может запустить ядерную ракету. Обе стороны заинтересованы в предотвращении таких серьезных последствий, считают эксперты.