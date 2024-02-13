США рискует проиграть России и Китаю в войне: подводят информационные технологии

В Пентагоне мыслят категориями 30-летней давности и собираются сражаться с мифическим СССР, а не с передовыми державами, считают аналитики.

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США могут сократить расходы на ведение информационной войны, так как Пентагон несколько упразднит силы специальных операций. Однако Китай и Россия, напротив, расширяют свое влияние в инфополе, что является поводом для беспокойства, пишет издание Defense One.

Пентагон рекомендовал сократить количество операторов, занимающихся поддержкой, логистикой и связью до 3000 человек. Освободившиеся средства будут направлены на покупку вооружений. Под угрозой сокращений оказались и Силы специальных операций, имеющие в своей структуре подразделения так называемой психологической службы, ответственной за операции военной информационной поддержки (Military Information Support Operations, MISO). Операторы MISO, занимающиеся ведением информационной войны, и так численно уступают аналогичным силам противников — России и Китая. И вот теперь их ряды могут поредеть.

Россия проявила свое влияние в инфополе, задействовав армию "троллей" для формирования дискуссий в американских соцсетях, создания фейковых новостей и дипфейков, чтобы убедить россиян в том, что НАТО представляет для них угрозу. Китай также проводит сложные информационные операции, позволяющие, например, влиять на выборы на Тайване.

По словам одного высокопоставленного представителя Минобороны США, пожелавшего сохранить анонимность, КНР и РФ вложили много средств в информационную войну, поэтому и получили в ней преимущество. Он отметил, что США значительно уступают данным странам на этом поле боя. Источник полагает, что американские военные слишком осторожничают в ходе проведения психологических операций, так как боятся давления со стороны правительства и общественности.

Однако MISO играет большую роль в ходе вооруженных конфликтов, так как операторы обучены тактикам психологического воздействия, позволяющим разрешить некоторые конфликты без оружия — путем убеждения, переговоров. Например, в 2017 году силы психологических операций убедили многих боевиков выйти из состава угандийской националистической повстанческой группировки "Господня армия сопротивления" (Lord's Resistance Army).

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Один из бывших сотрудников Командования специальных операций США, также пожелавший остаться неназванным, заявил, что предлагаемые сокращения MISO свидетельствуют только об одном — в Пентагоне царят давно устаревшие взгляды на мир. По его словам, создается впечатление, что армия США все еще готовится сражаться с СССР — страной, которой давно уже не существует, а информационные войны — это что-то несерьезное, какой-то отвлекающий от настоящей битвы фактор.

Ранее мы писали о том, что США и Китай хотят выведать секреты военных технологий друг у друга. Угроза и для США, и для Китая в том, что ИИ может запустить ядерную ракету. Обе стороны заинтересованы в предотвращении таких серьезных последствий, считают эксперты.