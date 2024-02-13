США ризикують програти Росії та Китаю у війні: підводять інформаційні технології

У Пентагоні мислять категоріями 30-річної давнини і збираються битися з міфічним СРСР, а не з передовими державами, вважають аналітики.

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США можуть скоротити витрати на ведення інформаційної війни, оскільки Пентагон дещо скасує сили спеціальних операцій. Однак Китай і Росія, навпаки, розширюють свій вплив в інфополі, що є приводом для занепокоєння, пише видання Defense One.

Пентагон рекомендував скоротити кількість операторів, що займаються підтримкою, логістикою та зв'язком до 3000 осіб. Вивільнені кошти будуть спрямовані на купівлю озброєнь. Під загрозою скорочень опинилися і Сили спеціальних операцій, що мають у своїй структурі підрозділи так званої психологічної служби, відповідальної за операції військової інформаційної підтримки (Military Information Support Operations, MISO). Оператори MISO, що займаються веденням інформаційної війни, і так чисельно поступаються аналогічним силам супротивників — Росії та Китаю. І ось тепер їхні ряди можуть порідіти.

Росія проявила свій вплив в інфополі, задіявши армію "тролів" для формування дискусій в американських соцмережах, створення фейкових новин і дипфейків, щоб переконати росіян у тому, що НАТО становить для них загрозу. Китай також проводить складні інформаційні операції, що дозволяють, наприклад, впливати на вибори на Тайвані.

За словами одного високопоставленого представника Міноборони США, який побажав зберегти анонімність, КНР і РФ вклали багато коштів в інформаційну війну, тому й отримали в ній перевагу. Він зазначив, що США значно поступаються цим країнам на цьому полі бою. Джерело вважає, що американські військові занадто обережні під час проведення психологічних операцій, тому що бояться тиску з боку уряду і громадськості.

Однак MISO відіграє велику роль під час збройних конфліктів, оскільки оператори навчені тактикам психологічного впливу, що дає змогу розв'язати деякі конфлікти без зброї — шляхом переконання, переговорів. Наприклад, у 2017 році сили психологічних операцій переконали багатьох бойовиків вийти зі складу угандійського націоналістичного повстанського угруповання "Господня армія опору" (Lord's Resistance Army).

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Один із колишніх співробітників Командування спеціальних операцій США, який також побажав залишитися неназваним, заявив, що пропоновані скорочення MISO свідчать тільки про одне — у Пентагоні панують давно застарілі погляди на світ. За його словами, складається враження, що армія США все ще готується битися з СРСР — країною, якої давно вже не існує, а інформаційні війни — це щось несерйозне, якийсь відволікаючий від справжньої битви чинник.

Раніше ми писали про те, що США і Китай хочуть вивідати секрети військових технологій один в одного. Загроза і для США, і для Китаю в тому, що ШІ може запустити ядерну ракету. Обидві сторони зацікавлені в запобіганні таких серйозних наслідків, вважають експерти.