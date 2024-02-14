Китай незаметно снижает свою зависимость от иностранных технологий производства чипов

Согласно оценке Минторговли США, за последние 10 лет Китай вложил около 150 млрд долларов в свою индустрию производства микросхем.

Находясь под давлением американских санкций, китайские компании вроде Huawei вкладывают средства в развитие местных производителей чипов. Правительство также субсидирует их. В итоге, цепочка поставок полупроводников в Китай неуклонно растет, и есть опасения, что Поднебесная сможет догнать западных конкурентов, пишет The Economist.

Китай неуклонно снижает свою зависимость от иностранных полупроводниковых технологий. Компания Huawei, которая в 2019 году пострадала от санкций, отрезавших ей доступ к американским технологиям, активно развивает экосистему производства чипов в КНР. В марте 2023 года компания заявила, что добилась успеха в разработке программного обеспечения (ПО) для электронного проектирования и автоматизации (EDA) создания чертежей микросхем. Это, по ее словам, освободит китайскую промышленность от необходимости закупать иностранные технологии для создания полупроводников 14 нм и более.

Такие крупные полупроводниковые производители, как SMIC все чаще приобретают местное оборудование. В итоге, доля китайских производителей инструментов для изготовления пластин на внутреннем рынке выросла с 4% в 2019 году до примерно 14% в 2023 году.

Китай старается собственными силами справиться с давлением со стороны Вашингтона на технологический сектор. Так, Huawei выпустила в 2023 году 7-нм чип и на очереди выпуск 5-нанометрового процессора. ИИ-чипы Ascend от Huawei используются Baidu для чат-бота Ernie. А на основе программной платформы CANN от этого же производителя разработчики могу создавать ИИ-модели. Но даже если Huawei и SMIC преуспеют в производстве 5-нм чипов, они все равно сильно отстанут от южнокорейской компании Samsung и тайваньского производителя TSMC, которые запустили 3-нм чипы в тираж в 2022 году.

Согласно оценке Министерства торговли США, за последние 10 лет Китай вложил около 150 млрд долларов США в свою индустрию производства микросхем. Правительство, благодаря различным инвестициям, теперь присутствует во всей цепочке поставок полупроводников в стране. SMIC частично принадлежит государству, как и AMEC, производитель литографического оборудования. Контрольный пакет акций Empyrean, производителя комплектующих и расходных материалов, принадлежит государственной фирме. Правительство Шэньчжэня, где базируется Huawei, инвестирует во многих производителей чипов, с которыми сотрудничает эта компания. Конечно, если опираться на глобальную цепочку поставок, то технологии будут развиваться намного эффективнее, однако, китайские чиновники думают не об эффективности, а о безопасности.

Ранее мы писали о том, что Китай не сможет производить передовые чипы, по мнению дипломата. Посол Тайваня в США Александр Юй уверен, что санкции США не дают КНР развивать производство микросхем, а все заявления Пекина о передовых разработках — ложь.