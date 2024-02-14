Хакеры не смогут взломать Android-смартфоны: в Google придумали, как защитить устройства

Функция Android Safe Browsing не позволит хакерам осуществить фишинговую атаку или заразить устройство вредоносным ПО.

Компания Google разработала новый инструмент для защиты Android-устройств от вредоносного программного обеспечения (ПО) и фишинга под названием Android Safe Browsing. Издание Аndroid police рассказывает, как он работает.

Функция уже внедрена во все программные продукты Google и работает за счет системы API SafetyNet — это дает приложениям возможность определять, был ли тот или иной URL-адрес помечен Google как представляющий угрозу. API или Application Programming Interface — интерфейс приложения, представляющий собой набор способов и правил, по которым различные программы обмениваются данными между собой. Используя API SafetyNet, устройства Android не только смогут подключиться к библиотеке угроз Google, но и сэкономить заряд батареи, ограничить использование полосы пропускания и сохранить конфиденциальность данных.

Прежде чем пользователь перейдет по потенциально опасной ссылке, Android Safe Browsing уведомит его о рисках. Активировать эту функцию можно на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy в настройках безопасности и конфиденциальности.

Однако Android Safe Browsing — не единственный инструмент обеспечения кибербезопасности, разработанный Google в последнее время. Так, сервис Google Play Protect сканирует загруженные неопубликованные приложения на наличие потенциальных угроз после их загрузки. Если одно из этих приложений содержит вредоносное ПО, операционная система Android останавливает процесс загрузки и удаляет его с устройства в режиме реального времени. Это особенно полезно для тех, кто предпочитает использовать приложения, которых нет в магазине Google Play. Активировать Google Play Protect также можно на смартфонах и планшетах в настройках безопасности.

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