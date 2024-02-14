Anduril анонсировала датчики Iris с ИИ: смогут найти сотни дронов при плохих условиях

Новые датчики способны находить много дронов и других объектов в воздухе благодаря обработке данных ИИ. Они прежде всего предназначены быть "глазами" больших БПЛА.

Компания Anduril анонсировала семейство датчиков для летательных средств Iris, которые способны выполнять инфракрасный поиск и слежение за многими дронами в воздухе, предупреждать о ракетах, визуализацию и нацеливание. Об этом сообщает Forbes.

Iris — это электрооптический инфракрасный датчик. Такие пассивные датчики существуют и используются на самолетах в течение десятилетий, но система Anduril поддерживает обработку на уровне пикселей для уменьшения шума и повышения разрешения. Затем применяются алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы помочь с обнаружением целей и отслеживанием в загроможденной сцене. Все это происходит на платформе воздушного аппарата в самом программном обеспечении датчика.

Компания говорит, что датчики уже использовались на нескольких разных самолетах, и добавила фотографию корпуса датчика Iris на самолете, летящем над береговой линией.

"Мы разработали Iris прежде всего для новых автономных систем без экипажа. По мере того, как эти системы станут более распространенными, им понадобятся доступные решения пассивного зондирования, которые позволят обнаруживать на больших расстояниях и различать сотни целей одновременно во всех областях, сохраняя при этом высокую доступность и производительность в масштабе".

Обработка изображений Computational Pixel Imager (CPI) на основе искусственного интеллекта, которую использует Iris, базируется на технологии, разработанной в лаборатории в MIT. Стартап под названием Copius Imaging, созданный несколькими ведущими исследователями из Массачусетского технологического института, был основан в 2017 году для коммерциализации CPI в сенсоре Wide-Area Infrared Sensing with Persistence (WISP).

Anduril приобрела Copious Imaging в 2021 году и адаптировала WISP для использования с ее системами противовоздушной обороны, обнаружения угроз на морской поверхности и противодействия вторжениям (безопасность на границе и базе). Технология CPI/WISP лежит в основе способности Iris потенциально отслеживать сотни объектов одновременно, способность, которая ценится все больше, поскольку в Украине и некоторых частях Ближнего Востока появились боевые среды, насыщенные дронами.

Система все еще в состоянии разработки окончательной конфигурации, от которой будет зависеть цена. Производитель обещает относительно небольшую стоимость, модульность и приспособленность технологии к масштабированию производства.

В Украине тоже разрабатывают средства борьбы с дронами. Высокоэффективное антидроновое ружье C-Vog FPV Hunter способно обезвреживать 7 из 10 дронов.