РФ разместила в Украине антидроновые комплексы "Силок", но они не помогли: что сделали ВСУ

Неэффективности техники есть два возможных объяснения: операторы ВСУ могут менять радиочастоты, что затрудняет работу глушилок, или "Силок" недостаточно чувствителен для обнаружения и подавления БПЛА.

Related video

Российские военные разместили комплексы радиопомех "Силок" в Украине, чтобы нарушить связь между украинскими беспилотниками и их операторами. Однако украинская армия сумела вывести из строя несколько таких систем при помощи собственных дронов, отмечает в своем материале Forbes.

По данным медиа, в феврале 2022 года Россия расширила свою войну против Украины и применила самые мощные в мире силы радиоэлектронной борьбы: перекрывающиеся радиосигналы, детекторы БПЛА, автоматизированные системы управления помехами и сотни больших и малых систем радиоэлектронной борьбы. Однако с течением времени выяснилось, что российские системы РЭБ не всегда хорошо работает в условиях реального боя, а некоторые эффективны и вовсе только на полигонах ВС РФ.

Так, российские СМИ в феврале 2021 писали, что военным с помощью комплекса "Силок" во время учений под Оренбургом удалось отразить атаку роя из 10 беспилотников, совершавших имитацию нападения на командный пункт. Однако в Украине эта система показала себя не с лучшей стороны: в начале сентября 2022 года эту технику противника захватили воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Они доказали, что расхваленная россиянами техника работает только на полигоне.

Более того, уже в октябре 2022 года украинские контрразведчики уничтожили эту станцию РЭБ дроном: беспилотник забросал российский "Силок" бомбами. В очередной раз новейший российский РЭБ стал жертвой беспилотников ВСУ в мае 2023 года. Тогда бойцы 54 ОМБр также забросали технику противника боеприпасами.

Forbes пишет, что неясно, почему "Силок" не всегда может заглушить охотящиеся за ним беспилотники. Возможно, украинские операторы беспилотников мешают российским глушилкам, часто меняя радиочастоты. Также возможно, что "Силок" просто не обладает достаточной чувствительностью для обнаружения беспилотника и мощностью для его глушения.

Что известно о комплексе РЭБ "Силок"

Миссия комплекса — радиоподавление каналов управления беспилотниками. Он способен выполнять такие задачи, как обнаружение, пеленгование и анализ сигналов источников радиоизлучений в широком диапазоне частот, а также подавление каналов управления беспилотников противника. "Силок" автоматически обнаруживает и глушит радиосвязь беспилотников на расстоянии до 2,5 км. Для стационарной обороны он устанавливается на треногу. Он также может перемещаться на грузовике.

Существует две модификации этого российского комплекса: "Силок-01" и "Силок-2". Комплексная система радиоподавления "Силок-01" предназначена для защиты пунктов управления от несанкционированного проникновения в зону действия радиоуправляемых летательных аппаратов. Она автоматически обнаруживает БПЛА, определяет их координаты и подавляет их в диапазоне различных рабочих частот. Впервые комплексная система подавления беспилотников была продемонстрирована на военно-техническом форуме "Армия-2018", который проходил на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге. А "Силок-2" способен в автоматическом режиме отслеживать координаты дрона и позволяет создавать заслон работе беспилотников-разведчиков, а также ударных БПЛА.

Так выглядит российский комплекс РЭБ "Силок", который оккупанты применяют в Украине Фото: Facebook

Напомним, 10 января руководитель направления сотрудничества и партнерства с силами безопасности и обороны Brave1 Олег Донец рассказал, как Украине обогнать Россию в сфере РЭБ. Создателям средств РЭБ не стоит недооценивать противника, а также нужно реагировать на ситуацию на поле боя, которая часто и диктует спрос на технику этого типа.

А несколько ранее мы также писали о том, как Украина "наступает на пятки" России в сфере РЭБ. Украинским инженерам нужно всего несколько дней, чтобы получить новый образец оружия, которое использует противник, и разработать стратегию противодействия. Скорость обновления прошивок и программного обеспечения в Украине превышает мировые стандарты.