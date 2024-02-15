США готовит маневренное лазерное оружие для армии: будет сбивать БПЛА до 600 кг

По задумке военных инженеров, лазерное оружие должно быть достаточно маневренным, чтобы быстро перемещаться вместе с войсками по полю боя.

Армия США нуждается в компактном лазерном оружии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами весом до 600 кг. С этой целью ведутся разработки прототипов, которые бы отвечали основным требованиям военных, передает Мilitary Аerospace.

Армейское бюро прототипирования оружия направленной энергии в Редстоун-Арсенале (штат Алабама, США) стремится повысить способность лазерного оружия противостоять вражеским БПЛА массой до 1320 фунтов (около 600 кг, — ред.), которые также называются "БПЛА 3-го класса".

Но прежде военные должны оценить эксплуатационную зрелость промышленных подсистем лазерного оружия, таких как системы управления лазерным лучом, силовые и тепловые системы, системы отслеживания угроз, которые могут интегрироваться с аппаратными и программными интерфейсами и с существующими системами управления и контроля.

По задумке военных инженеров, лазерное оружие против дронов должно быть относительно мобильным, для того, чтобы не замедлять войска и позволять им быстро передвигаться. Устройства должны базироваться на модульной архитектуре открытых систем (MOSA), уничтожать или выводить из строя вражеские беспилотные летательные аппараты.

Военным уже предложили несколько вариантов такого оружия. После его демонстрационных испытаний, они выберут наилучшие устройства, чтобы взять их на вооружение.

Ранее мы писали о том, каким должно быть идеальное лазерное оружие против дронов. Главная проблема лазеров заключается в погодных условиях, и если ее решат, то такие системы быстро заменят привычные системы ПВО, считают эксперты. Тем не менее, испытания лазерного оружия демонстрируют его жизнеспособность и эффективность. Возможно оно произведет революцию в современной войне в ближайшие годы.