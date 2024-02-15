Санкции США против КНР мешают бизнесу: производитель оборудования для чипов ASML бьет тревогу

ASML боится потерять рынок Китая, ведь в прошлом году на его долю пришлось 26,3% продаж литографического оборудования голландского гиганта.

Голландская компания ASML, крупнейший поставщик оборудования для производителей компьютерных чипов, заявил, что санкции США против технологического сектора Китая создают риски для бизнеса и пожаловался на постоянно пополняющийся список ограничений, введенных Соединенными Штатами с согласия правительства Нидерландов. Подробности передает SCMP.

В частности, в компании недовольны новыми лицензионными требованиями со стороны Нидерландов относительно продукции ASML, а также односторонним решением США ограничить экспорт старого оборудования на некоторые китайские заводы. Ограничения на экспорт в Китай сократят продажи линейки продуктов ASML с погружным глубоким ультрафиолетом (DUV) среднего класса примерно на 10–15% в этом году, прогнозируют аналитики.

"Список китайских предприятий, на которых распространяются ограничения экспортного контроля, увеличился с 2022 года. Более того, условия ограничений постоянно меняются", — отметили в компании.

Давление на ASML усиливается и из-за конкуренции с японскими компаниями Canon и Nikon и с американскими фирмами Applied Materials и KLA.

Как известно, ASML доминирует на рынке систем литографии. Однако Пекин стремится избавиться от зависимости от западных технологий и субсидирует отечественное производство чипов, например в Shanghai Micro Electronics Equipment. Прогресс есть, однако идет он медленно, так как у КНР нет ресурсов для создания оборудования, чтобы производить передовые процессоры, к примеру, по 3-нанометровому техпроцессу.

В то же время китайские производители пока не спешат отказываться от оборудования голландской ASML. Так, в 2023 году материковый Китай обогнал Южную Корею и стал вторым по величине рынком для ASML, на который приходилось 26,3% продаж, а первое место занял Тайвань с 29,3%.

Ранее мы писали о том, что Китай наладит выпуск 5-нм чипов для Huawei в 2024 году, несмотря на санкции США. Китайские бренды электроники вынуждены переплачивать SMIC за процессоры 7-нм и 5-нм. Аналогичные чипы от TSMC стоят в 2 раза дешевле при лучших показателях производительности.