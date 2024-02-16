В Германии придумали смартфон, работающий без единого приложения: как им пользоваться

По задумке разработчиков, все, что нужно устройству — это искусственный интеллект.

Компания Deutsche Telekom планирует представить смартфон, работающий на базе искусственного интеллекта и без единого приложения. Концепт обещают показать на выставке Mobile World Congress 2024 в Барселоне (Испания), которая стартует 26 февраля, передает Аndroid police.

Совместно с компаниями Qualcomm и Brain.ai, Telekom разработала смартфон с интерфейсом без приложений, работающим на базе облачного искусственного интеллекта (ИИ). На выставке разработчики покажут, как пользоваться таким устройством. Кроме того, Telekom продемонстрирует телефон на чипе Snapdragon 8 Gen 3 со встроенной обработкой ИИ.

Согласно заявлению директора по продуктам и цифровым технологиям Telekom Джона Абрахамсона, ИИ и большие языковые модели (БЯМ) скоро станут неотъемлемой частью мобильных устройств.

"Мы будем использовать ИИ, чтобы улучшить и упростить жизнь наших клиентов. Наше видение — смарт-консьерж для смартфона без приложений", — отметил он.

Смартфон без приложений не вписывается в современную диджитал-экосистему, и, вероятно, пользоваться им будет как минимум непривычно. Однако разработчики не оставляют идею повсеместного внедрения ИИ. Так, на рынке уже появился гаджет, который работает без приложений и позиционируется как "заменитель телефона". Rabbit r1 может не только искать нужную информацию в интернете, но и совершать онлайн-покупки, планировать путешествия, составлять списки, проигрывать музыку пока пользователь занят другими задачами.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ-гаджет r1в течение суток заказали 10 тысяч человек. Устройство от стартапа Rabbit стало популярным благодаря интересному дизайну и мощному ИИ-решению.