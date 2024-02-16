Не просто контейнер: наземная станция TarQis обеспечит военным квантовую связь со спутниками

Компания SpeQtral наладила связь со спутниками посредством квантового распределения ключей — такая технология пригодится силовикам, государственным структурам и банкам.

Сингапурская компания, работающая в области квантовых коммуникаций, SpeQtral объявила о запуске мобильной квантово-оптической наземной станции TarQis для обеспечения защищенной связи со спутниками. Подробности передает издание Мilitary aerospace.

Связь спутников со станцией будет осуществляться посредством квантового распределения ключей (QKD). Как отмечает издание, спутники SpeQtral будут использовать для своих целей правительства, военные, телекоммуникационные компании, финансовые учреждения и центры обработки данных.

Станция оборудована модульным квантовым приемником, сервером управления QKD и оптическим телескопом. Все эти устройства поместились в стандартный 6-метровый контейнер, что упрощает ее транспортировку. В работе используются стандартные интерфейсы передачи данных, что позволяет пользователям развертывать TarQis в любом месте для обеспечения спутниковой связи QKD на большие расстояния.

TarQis — это готовое решение для государственного и оборонного сектора, телекоммуникаций, финансовых услуг и центров обработки данных. Станция может работать локально, а также функционировать в качестве узла городской оптоволоконной сети, обеспечивая расширенное подключение к другим городским сетям посредством QKD.

Разработчики проведут тестирование спутниковой технологии QKD при помощи TarQis прежде, чем развертывать систему и рекомендовать ее потенциальным клиентам.

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