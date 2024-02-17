РФ готовит фейк об успехе в Авдеевке: хакеры проникли в систему мониторинга СМИ (фото)

По словам членов "Кибер Сопротивления", несмотря на продвижение оккупантов на определенном участке фронта, они несут такие потери от защитников города, что в Кремле вынуждены включать всю "машину военной пропаганды".

В России хотят запустить фейк о якобы успехе российской армии в Авдеевке Донецкой области и приказали избегать в сообщениях СМИ упоминаний о потерях личного состава. Об этом сообщили украинские хакеры группы "Кибер Сопротивление".

Хакеры ранее "побывали" в информационно-аналитической системе онлайн мониторинга СМИ россиян "Катюша" и "оставили" там "черный вход" и взломали нескольких ее операторов.

"Это дало нам возможность перехватить много вкусной инфы, как пример — сейчас Минпроп кацапа активизирует своих приспешников и сгоняет клепать фейки об успешном успехе в Авдеевке и затыкать рот тем, кто говорит о больших потерях из-за сохранения традиций "мясных штурмов" к квадратным датам", — говорится в сообщении.

Соответствующий документ члены "Кибер Сопротивления" получили из ящика российского начальника группы информационного обеспечения Беляева Дениса Леонидовича.

"Избегать в сообщениях упоминаний о потерях личного состава, акцентируя внимание на продвижение сил и средств", — призывают в документе.

По словам хакеров, несмотря на продвижение оккупантов на определенном участке фронта, ВС РФ несут такие потери от защитников города, что в России вынуждены включать всю "машину военной пропаганды".

"Призываем вас быть сейчас особенно внимательными и доверять только официальным источникам", — отмечают в заметке.

Хакеры проникли в департамент Конашенкова в Минобороны РФ: детали

Напомним, 27 ноября 2023 года стало известно, что украинские хакеры из группы "Кибер Сопротивление" получили внутреннюю документацию Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Среди документов увидели архив ежедневных "отчетов" спикера российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова. Также исследовали данные, которые собираются и анализируются в информационной системе мониторинга СМИ "Катюша".

Кроме того, хакеры ознакомились с его "отчетами" первых недель войны за март 2022 года. В отчете указано, что в течение месяца ВС РФ якобы обезвредили полторы тысячи украинских танков и еще более тысячи единиц "специальной военной техники".

Напомним, 9 января группировка Blackjack проникла на серверы оператора интернет-телевидения "М9ком". Тогда уничтожили 20 терабайт информации и оставили без телевидения жителей Москвы и Московской области.

Напомним также: в СБУ ранее говорили, что злоумышленники, которые устроили глобальный сбой в работе украинского оператора мобильной связи "Киевстар", имели доступ к его системе как минимум с мая прошлого года.