Роботы-ящерицы с ИИ могут спасти корабли ВМС США от угроз: на что они способны

Роботы Gecko Robotics могут вовремя предупредить о поломке на судне: они собирают в 100 раз больше данных и делают это в 10 раз быстрее людей.

Роботы-ящерицы с искусственным интеллектом (ИИ) могут изменить правила игры на поле боя, считает эксперт в области обороны Дуг Филиппоне. Об особенностях новой технологии он рассказал изданию Fox News.

Одна из самых интересных разработок в области военных технологий, по мнению эксперта, — робот от Gecko Robotics. Устройства способны двигаться по любым поверхностям и даже по отвесным стенам, как ящерица-геккон. Задача ботов — инспекция судов. Они могут проникать в труднодоступные для человека места и выявлять поломки, затем собранную информацию они передают операторам.

Военно-морские силы, по мнению Филлиппоне, могли бы использовать роботов Gecko с ИИ не только для проверки состояния судов, но и для создания цифровых моделей кораблей, сокращения времени, потраченного на техническое обслуживание, и предотвращения вывода кораблей из эксплуатации в сухой док. Одно устройство уже провело инспекцию десантного корабля и эсминца класса "Арли Берк". Однако, добавляет эксперт, решения по-прежнему должны принимать люди.

"Все эти технологии должны помогать людям принимать решения, но не принимать решения за них", — сказал Филиппоне Fox News.

Роботов можно использовать для контроля работы резервуаров, котлов, сосудов под давлением, трубопроводов и т. д. Они оснащены специальными датчиками для проверки толщины стенок, точечной коррозии и многочисленных форм деградации техники. По заявлению инженеров, боты собирают в 1000 раз больше информации, чем люди, и делают это в 10 раз быстрее.

Роботы под названием TOKA оснащены мощными магнитными колесами, которые позволяют им эффективно и точно проверять широкий спектр оборудования из углеродистой стали — от энергетических котлов до резервуаров для хранения и даже контейнеровозов. Роботы MONARCH обладают компактными и модульными полезными нагрузками, которые могут перемещаться по сложной геометрии и собирать новые уровни данных. Они подходят для проверки стареющих бетонных конструкций, например, гидроэлектростанций, атомных электростанций, бетонных мостов только в США.

Ранее мы писали о том, что роботы научились сами собираться в стаи и держать строй: как это пригодится военным.