Не могут догнать США по мощности: почему новые китайские чипы слабые и медленные

Huawei, несмотря на санкции США, обещает выпустить смартфоны с передовым чипом 5-нм, однако даже он будет отставать от Qualcomm минимум на два поколения.

Компания Huawei обещает, что процессор Kirin для предстоящей серии смартфонов Mate 70 будет таким же быстрым, как и американский Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm. Однако эксперты в этом очень сильно сомневаются, передает WCCF tech.

Возвращение Huawei на рынок смартфонов на чипе Kirin 9000S воспринимается, как чудо, однако этот процессор значительно медленнее конкурентов — и это факт. Все дело в том, что SMIC, производитель полупроводников и партнер Huawei, ограничен массовым производством по 7-нм техпроцессу. Компания делает чипы при помощи устаревшего оборудования DUV, а это означает, что продукты SMIC технологически уступают процессорам от Samsung и TSMC и, вероятно, еще долгое время будут от них отставать.

Однако эти ограничения не означают, что Kirin нового поколения будут работать медленнее: согласно слухам, линейка смартфонов Mate 70 будет оснащаться чипами, превосходящими по скорости Kirin 9000S для серии Mate 60. И все же проблема есть: чипов установят два, потому что они отстают от конкурентов в производительности. Так, к примеру Kirin 9000S 2023 года имел производительность, эквивалентную Qualcomm Snapdragon 888, который был выпущен в 2020 году.

Ссылаясь на слухи, издание сообщает, что новый Kirin не появится в предстоящей линейке смартфонов Huawei P70. Скорее всего, модели P70, P70 Pro и P70 Art оснастят процессором Kirin 9010, который, как следует из его названия, может быть слегка измененной версией Kirin 9000S. Не похоже, что у Huawei есть какой-либо выбор, так как, согласно графикам производства, SMIC все еще ограничена 7-нм технологией. Возможно, производитель установит 5-нм производственные линии для Huawei, чтобы обеспечить Mate 70 более продвинутыми устройствами. Даже если это и произойдет, то производительность 5-нанометрового Kirin может быть не выше, чем у Snapdragon 8 Plus Gen 1, выпущенного в 2022 году.

Во время тестов выяснилось, что производительность Kirin 9000S тождественна показателям Snapdragon 888. Из чего можно сделать вывод, что даже если Kirin 9000S улучшат, он все равно будет менее производительным, чем Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity. 9300.

Возможно, потребуются годы, чтобы подразделение чипов Huawei сравнялось с Qualcomm, MediaTek, Apple и Samsung по производительности, заключает СМИ.

Ранее мы писали о том, что у США не получается наладить свое производство чипов. Некоторые эксперты считают, что США понадобится несколько лет, прежде, чем программа по наращиванию производства процессоров принесет значительные плоды.