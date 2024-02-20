Мобилизация в Украине: юрист объяснил, где работники ТЦК могут вручать повестки

Повестку могут прислать в электронный кабинет призывника, который отмечается как единственное "место" для оповещения граждан, утверждает юрист Сергей Савинский.

Уже несколько месяцев по сети распространяются видео, где якобы представители ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным на улицах, в автобусах, в спортзалах и других общественных местах, что вызвало возмущение у общества. Однако новый законопроект о мобилизации частично дал ответ на вопрос, где на самом деле можно вручать повестки. Детали об этом рассказал юрист Сергей Савинский в интервью "РБК-Украина".

Где можно вручать повестки

Согласно новому законопроекту, повестку могут прислать в электронный кабинет призывника, который отмечают как единственное "место" для оповещения граждан.

Однако, как отмечает Савинский, законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки.

"Если ответа нет, значит их можно вручать везде. Если бы там об этом отметили, то люди обходили бы эти места десятой дорогой", — говорит юрист.

Правила вручения повесток

Прежде всего, по информации юриста, документ должен содержать данные военнообязанного.

"За это может отвечать кабинет военнообязанного. В ней также должна быть подпись, для этого предусмотрена электронная. Теперь будет вопрос по сертификации ключей для подписи. По моему мнению, это явление достаточно прогрессивное", — говорится в сообщении.

В издании отмечают, если электронный кабинет призывника начнет функционировать, данные из других реестров автоматически синхронизируются. Это позволит военкоматам получать больше информации о военнообязанных.

Законное вручение повесток: детали

"Прежде всего когда вас останавливают на улице и говорят: "Ваши документы", адекватная реакция человека сказать: "Извините, вы кто? Покажите ваши документы", — отмечает Савинский.

Юрист уточняет, что обычно представители ТЦК или полиции сами представляются, предъявляют удостоверение или полицейский жетон.

"Далее лицо может поинтересоваться, в связи с чем его остановили. Но в основном человека останавливают и все это объявляют. Могут спросить военно-учетный документ. Если нет, могут предложить проехать с ними для уточнения данных", — рассказывает Савинский.

Напомним, ранее Сергей Савинский сообщил, что у сельских голов нет полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта во время всеобщей мобилизации в Украине.