"Скоро будем сбрасывать ФАБы": в РФ создали гигантский мегакоптер, поднимающий 300 кг (видео)

Как утверждают россияне, огромный беспилотник сможет передвигаться по воздуху на 500 км и будет иметь преимущества как самолета, так и коптера. Беспилотник не будет нуждаться в аэродромах и инфраструктуре.

В России рабочие конструкторское бюро "Сухого" успешно протестировали прототип тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки "БТС-ВАБ". В ходе испытаний аппарата тестировались алгоритмы управления и работы систем взлета, зависания и посадки. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Конструкторы ОКБ "Сухого" разрабатывают принципиально новую беспилотную транспортную систему внеаэродромного базирования. Новый беспилотник, по утверждению россиян, имеет гражданское назначение, не требует специально подготовленных площадок и аэродромной инфраструктуры для взлета или посадки.

"Беспилотное воздушное судно сочетает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Гибридная силовая установка включает электрическую подъемную силовую установку и поршневой маршевый маршевый двигатель. Вертикальные взлет и посадка выполняются подъемными двигателями, размещенными на крыльевых балках. После взлета в работу вступает бензиновый двигатель. Крыло повышает топливную эффективность, а благодаря возможности вертикального взлета не требуется строительство дорогостоящей аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочных полос", — говорит руководитель проекта Евгений Рубцов.

Испытания нового беспилотника

Взлет, полет и посадка выполняются полностью в автоматическом режиме, без участия оператора. В случае экстренной ситуации оператор может изменить маршрут. Беспилотник создается для полетов в радиусе 500 км от точки постоянного базирования и способен перевозить до 300 кг груза.

Проект "БТС-ВАБ" находится на этапе испытаний ключевых технологий и базовых технических решений. Беспилотник сможет выполнять логистические, исследовательские и другие задачи любой сложности. Между тем российский военный блогер и волонтер Алексей Живов уже мечтает, что оккупанты смогут использовать такие БПЛА в военных целях, например, для разрушительных бомбардировок.

"ОКБ Сухого создало царь-дрон. Тянет 300 кг. Скоро ФАБы будем сбрасывать с дронов вместо морковок. А если серьезно, то интересная машина, у которой может быть масса применений. Над дизайном надо только поработать", — написал он на своем Telegram-канале.

В начале февраля сообщалось, что российский оборонно-промышленный комплекс стремится увеличить объемы производства FPV-дронов до сотен тысяч. Кремль выделит на это около 100 миллиардов рублей за ближайшие три года.