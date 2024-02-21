ВСУ нужны не только дроны, но и сотни тысяч средств РЭБ: производитель рассказал, как добиться

Сейчас украинский производитель Kvertus полагается на собственные силы, государство дает заказы, но их недостаточно, чтобы закрыть все потребности армии, которая сражается с очень сильным врагом.

Украинским производителям средств радиоэлектронной борьбы нужно финансирование в виде госзаказа и лучшее информационное освещение проблем радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире телеканала Espresso рассказывает Алексей Чернюк, заместитель генерального директора украинской компании Kvertus.

Даже Президент Украины Владимир Зеленский недавно высказался в необходимости системного подхода к противодействию российским беспилотникам, разведывательным или ударным: "от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения". Президент говорит, что "каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия на всех уровнях: и на центральном — от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал".

Алексей Чернюк рассказал, как на самом деле происходит взаимодействие государства и производителей РЭБ, и что в нем хотелось бы улучшить. Первое, что нужно производителям — государственный заказ. Он отмечает сдвиги в этом в последнее время. Компания уже выполняет госзаказ по производству некоторых устройств и видит заинтересованность государства. По мнению предпринимателя, этого недостаточно, поскольку потребность военных в средствах РЭБ значительно больше, чем государство их заказывает. "Но здесь лед точно тронулся и государство начинает финансировать производителей".

Украинский производитель РЭБ о взаимодействии с государством

Другая область взаимодействия — информационное освещение вопросов радиоэлектронной борьбы. Олег считает, что с таким мощным врагом и таким количеством дронов на фронте нужны нестандартные подходы.

"Если началась война дронов, то надо не только производить и поставлять миллионы дронов в армию, но и начинать производство и средств РЭБ, как минимум в сотнях тысяч", — отметил производитель.

За два года полномасштабного вторжения Kvertus удалось кратно увеличить производство, но собственными силами, учитывая потребности фронта. Чтобы масштабироваться и закрыть все потребности Украины в средствах РЭБ, нужно нарастить его еще в несколько раз.

"Для этого надо четкий системный подход государства к потребностям в РЭБе. Сейчас его нет. У нас есть какое-то количество госзаказов, но это не такое число, чтобы планировать масштабирование хотя бы на год", — пояснил Алексей Чернюк.

Сейчас активное увеличение производства, привлечение новых работников, закупки оборудования и подстройка производства к потребностям фронта происходит собственными силами компании и через собственное видение ситуации, а не через государственные инициативы и заказы.

Одним из наиболее эффективных глобальных средств РЭБ на фронте является система "Покрова". Сеть синхронизированных передатчиков сбивает с курса примененные Россией иранские дроны "Шахед" во время атак.