Старую игровую консоль Nintendo DS превратили в крошечный компьютер: как это удалось (видео)

Модернизировать устройство может любой, если воспользуется инструкцией. На нем можно будет рисовать и даже играть, ведь нижний сенсорный экран превращается в клавиатуру и трекпад.

YouTube-блогер Майкл MJD опубликовал видео, в котором объясняет, как запустить операционную систему для компьютеров Apple macOS на портативной игровой консоли Nintendo DS 2004 года выпуска. Об этом пишет сайт Techradar.

Ютубер Майкл MJD специализируется на ретро-технологиях и часто снимает видео о старых компьютерах и игровых приставках с использованием на них современного программного обеспечения. Недавно он опубликовал видео с инструкцией как установить macOS на Nintendo DS. Нужно выполнить несколько шагов, и можно будет даже работать в некоторых программах, например, MacPaint. Или даже поиграть во встроенные игры.

Игра на Nintendo DS с macOS Фото: Скриншот

Нужна будет консоль Nintendo DS, SD-карта, эмулятор Macintosh Plus и программа Mini vMac DS. После загрузки файлов Mini vMac DS надо будет поместить их на SD-карту и установить macOS 6.0.8, поскольку более новые версии не запускаются. Затем надо вставить SD-карту в Nintendo DS и дождаться загрузки macOS.

Работа программ на Nintendo DS с macOS Фото: Скриншот

В видео можно увидеть, что нижний экран Nintendo DS используется в качестве клавиатуры и трекпада после загрузки macOS. Майкл использует стилус для печати на клавиатуре и перемещения мыши на верхнем экране.

Если нажать кнопку "Пуск" на DS, консоль переключится между использованием сенсорного экрана и использованием D-pad для управления мышью и выбора приложений, доступных в операционной системе.

Последовательность действий может быть немного сложной для новичка, а управление на первый взгляд кажется несколько неудобным, однако в финале эксперимента Nintendo DS становится маленьким рабочим компьютером, на котором при желании можно выполнять программы и полноценно им управлять. В отличие от многих подобных экспериментов со старым "железом" и операционными системами, это может сделать каждый, у кого найдется карточка памяти и Nintendo DS.

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