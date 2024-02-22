Будет стрелять по дронам, как пулеметы: в США придумали лазерное оружие с перезарядкой

ВМС США предложили создать легкое и компактное лазерное оружие со сменными магазинами, которые будут заряжать его при помощи батарей.

В ВМС США предложили идею лазерного оружия (ЛО) нового типа — с аналогом магазина, как у винтовок, только вместо пуль в обоймах будут стоять заряженные батареи, передает Business Insider.

Военные убедились в том, что системы ПВО не рентабельно использовать против дешевых дронов: чтобы сбить беспилотник стоимостью 2000 долларов США, приходится выпускать ракету за 2 млн долларов. Именно по этой причине ВМС США спешат внедрить лазерное оружие, эксплуатация которого обходится намного дешевле. Плюс лазерных установок еще и в том, что они обладают достаточным запасом электричества для ведения огня беспрерывно. А вот запасы ракет для ПВО ограничены, — и тут лазерные системы, несомненно, выигрывают.

Однако современные высокоэнергетические лазеры имеют ряд проблем, препятствующих их использованию. И одна из самых важных — постоянный доступ к мощному источнику электроэнергии. Непрерывная стрельба лазерными лучами генерирует много тепла, что требует громоздких систем охлаждения, непригодных для установки на небольшие платформы вроде дронов — это еще одна серьезная проблема.

Военные инженеры предложили идею: лазерное оружие, оснащенное своего рода аналогом магазина, однако вместо пуль в обоймах — заряженные аккумуляторы. Когда заряд одного магазина истощится, его можно будет просто заменить другим, затем третьим и т.д. Эти магазины ограничат количество выстрелов, однако такое оружие не потребует большой системы охлаждения и избавит от привязанности к источнику электроэнергии, уверены военные.

По задумке инженеров, один магазин сможет питать небольшое оружие мощностью 20 кВт и работать на длине волны 1 микрон. Поскольку он будет охлаждаться воздухом, а не водой, вес лазера составит не более 9 кг. Это не очень мощная система по сравнению с нынешними лазерами, мощность которых варьируется от 300 до 50 кВт. Тем не менее, военные предпочли бы иметь лазерное оружие, достаточно компактное, чтобы иметь возможность выводить из строя небольшие дроны.

"Современное высокоэнергетическое лазерное оружие работает в ограниченном цикле", — сказал Business Insider Иэн Бойд, директор Центра инициатив национальной безопасности при Университете Колорадо. — "Его можно запускать в течение ограниченного периода времени, затем оно проводит некоторое время в автономном режиме, пока аккумуляторы перезаряжаются и система остывает. Если этот проект окажется успешным, он может в корне изменить применение лазерных установок и позволит интегрировать их на мобильные платформы".

Однако Бойд также видит проблемы в проекте. По его мнению, желательный уровень мощности лазерной системы нового типа относительно высок, а это означает, что будет выделяться много тепла, что потребует дополнительных технологий охлаждения, встроенных в магазинную обойму. В результате размер и вес системы могут увеличиться.

Маленькие лазеры, которые можно было бы установить на воздушные дроны или беспилотные наземные транспортные средства, могли бы изменить правила игры на поле боя. Они бы справились с роем дронов или противокорабельными ракетами. Впрочем, военные по-прежнему пользуются привычными системами ПВО, хотя впервые ЛО было испытано ВМС США 10 лет назад.

Ранее мы писали о том, что США готовит лазерное оружие, способное сбивать БПЛА до 600 кг. По задумке военных инженеров, лазерное оружие должно быть достаточно маневренным, чтобы быстро перемещаться вместе с войсками по полю боя.