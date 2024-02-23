Масштабная утечка данных в России: за один раз украли более 500 млн записей россиян

В Роскомнадзоре признали, что в результате одного инцидента было раскрыто больше информации о жителях РФ, чем за весь 2023 год.

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) сообщила о масштабной утечке данных россиян в 2025 году — более 500 млн записей. Об этом пишет сайт Газета.ru

"Всего утекло 510 миллионов, из них 500 — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем", — рассказал заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По словам российского чиновника, в этом году резко возросло количество случаев компрометации данных, при этом объем таких утечек уменьшился по сравнению с 2023 и 2022 годами. В общем, Роскомнадзор зафиксировал 19 утечек за первые два месяца 2024 года. В 2023 году их было 68 случаев компрометации персональных данных, при этом в сеть попали лишь около 300 млн записей о россиянах. В 2022 году объем утечек был выше, и составил 600 млн записей, при этом произошло 140 утечек.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер напомнил о новых требованиях по работе с персональными данными россиян. Ранее стало известно, что в Telegram был обнаружен бот для выяснения персональных данных россиян.

Напоминаем, почти год назад хакеры обнародовали базу данных самого Роскомнадзора. Данные включали переписку и телефонные справочники работников. Тогда проект KibOrg News отметил, что пока не планирует обнародовать детали личной жизни администратора "Роскомнадзора", такие как приверженность к наркотикам и супружеские измены. Но хакеры рассказали об основных направлениях деятельности ведомства, таких как переписывание истории, манипулирование фактами, создание досье на оппозиционные СМИ, борьба отмены блокировки Instagram-аккаунтов Рамзана Кадырова и другие подобные задачи.

Сам Роскомнадзор заявлял о намерениях "взломать" поисковый сервис Google в России "из-за вреда, который он наносит российским системам". По словам ведомства, в зарубежном сегменте интернета функционируют более 10 сервисов, которые постоянно сканируют и выявляют уязвимости в том числе в Рунете. Эта информация якобы используется для компьютерных атак на российскую инфраструктуру.