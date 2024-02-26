Lenovo показала экспериментальный ноутбук с прозрачным экраном: на что он способен (видео)

Устройство имеет полностью сенсорную клавиатуру и высокую яркость. Этот продукт не пойдет в серийное производство, но, по мнению журналистов, вполне пригоден к использованию.

На выставке техники Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне, Испания, компания Lenovo продемонстрировала экспериментальный ноутбук с прозрачным экраном. Об этом сообщает сайт Tom`s Hardware.

Ноутбук с прозрачным безрамочным 17,3-дюймовым экраном micro-LED, который раньше имел кодовое имя "Project Crystal", представленный под названием "Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop" ("ноутбук Lenovo ThinkBook с прозрачным дисплеем") имеет полностью сенсорную клавиатуру и трекпад. При использовании стилуса ноутбук автоматически обнаруживает его и позволяет использовать всю поверхность как большую доску для письма или рисования.

Клавыатура и трекпад ноутбука Lenovo с прозрачным экраном Фото: Tom's Hardware

Lenovo продвигает прозрачный дисплей как способ использования дополненной реальности (AR) на ноутбуках. Концептуальное устройство имеет вебкамеру на задней панели, которая позволяет программам видеть объекты позади экрана и взаимодействовать с ними.

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Lenovo утверждает, что прозрачные экраны micro-LED могут обеспечить максимальную яркость 1000 нит и отличную видимость на улице. Одной из главных проблем является то, что любой может видеть содержимое экрана через крышку. Теоретически возможен режим конфиденциальности, который можно было бы включать при необходимости, но это было недоступно в этом конкретном ноутбуке.

Ноутбук Lenovo с прозрачным экраном в сложенном состоянии Фото: Tom's Hardware

Журналистам сайта PCMag удалось провести некоторое время с прозрачным ноутбуком Lenovo ThinkBook накануне презентации. Личное пользование концептом производит впечатление, но вызывает вопросы относительно практичности такого дисплея. Несмотря на прозрачность, на экране легко увидеть изображения, текст и значки, но это сложно передать на фотографиях и видео — камере трудно сфокусироваться на изображении.

Демонстрация использования прозрачного Lenovo ThinkBook

Значки на рабочем столе, казалось бы, парят в воздухе. Они в основном четкие, только имеют легкий ореол по краям, ими удобно пользоваться. Видео просматривать не так удобно — быстрые смены цветов и движение не так хорошо выделяются на прозрачном фоне, в целом изображение разборчивое.

Микросветодиоды также способны сделать части дисплея практически непрозрачными. Окно или панель программного интерфейса может отображаться полностью белым, как на обычном экране. Таким образом, часть экрана может оставаться прозрачной, а другая будет отображать непрозрачный белый или цветной фон.

Рабочий стол на прозрачном экране Фото: PCMag

Поскольку экран прозрачный, фон за дисплеем действительно влияет на впечатление от просмотра. Темный фон помогает светлым изображениям и тексту быть более четкими, а размещение ноутбука напротив окна или другого источника света менее удобное. Однако экран оставался читабельным во всех этих сценариях.

Ноутбук не имеет физических кнопок: там, где обычно находятся клавиатура и тачпад — гладкая поверхность со светодиодными клавишами, которые можно включать и выключать. Выключение превращает оба экрана в одну большую поверхность для рисования.

Ноутбук с прозрачным экраном Lenovo, вид сбоку Фото: PCMag

Сейчас Lenovo не планирует выводить прозрачный ThinkBook на рынок. Он лишь демонстрирует технологию, которая может появиться в других продуктах. По впечатлениям PCMag, это на 100% работоспособное и проверенное устройство.

Напомним, в январе 2024 года Samsung представила прозрачный дисплей Micro-LED на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе (США). Компания заявила, что это первый в мире прозрачный и безрамочный экран, однако она продемонстрировала только панель, а не готовое устройство.