Мобилизация в Украине: в Минобороны ответили, когда заработает электронный кабинет призывника

Законопроект о введении электронного кабинета уже приняли в Верховной Раде. В министерстве заверили, что специалисты начали работу над функционалом.

В Украине введут электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих. Заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, когда он заработает, как передали 27 февраля в "УНИАН".

Чиновница Минобороны рассказала, что специалисты уже готовят функционал "сертификата защитника" и документа о бронировании работников для внедрения. Черногоренко объяснила, что выписка из реестра "Оберіг" будет выгружаться в кабинете военнообязанного и будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом. Он будет похож на COVID-сертификат.

Заместительница министра отметила, что электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих заработает через два месяца после того, как принятый Верховной Радой закон подпишет Владимир Зеленский.

Из карточки законопроекта известно, что он был направлен на подпись президенту еще 7 февраля, но пока подписан не был.

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