"Это только первая партия": ВСУ передали из Европы 60 средств РЭБ против дронов РФ (видео)

Устройства будут защищать бойцов от вражеских дронов как на ближней, так и на средней дистанции, запускаясь автономно благодаря ПО. Пять украинских бригад получат европейские комплексы уже в начале марта.

Неназванный европейский фонд приобрел для Вооруженных сил Украины средства радиоэлектронной борьбы и уже передал их в Украину. Об этом сообщил глава волонтерского фонда "Зампотех" Игорь Омелянович на своем канале в YouTube.

На видео Омелянович показал партии неназванных средств РЭБ двух видов малого радиуса действия, предназначенных для защиты пехотинцев в окопах от российских FPV-дронов. Судя по видео, комплексы помещаются в компактные черные ящики и имеют антенны в виде куполов, похожих на грибы. Первая партия состоит из 60 экземпляров, волонтер анонсировал дальнейшие поставки. Устройства будут доставлены в пять бригад уже в первой декаде марта.

"Где-то три недели назад к нам обратился один европейский крупный фонд, говорит "Что вам наиболее необходимо?". Я говорю: "Нам нужны РЭБки". И это — только первая партия", — рассказал Омелянович.

Кроме этого были поставлены 3 комплекса РЭБ среднего радиуса действия и средства радиоэлектронной разведки в комплектации. К ним идет новейшее программное обеспечение, которое должно автоматически включать "глушилки" при появлении беспилотников. Таким образом система радиоэлектронной борьбы будет работать без вмешательства военных.

О поставках этой партии также рассказал в своем Telegram-канале известный специалист по РЭБ Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Он отметил большое значение передачи таких средств Силам обороны.

Волонтер Игорь Емельянович помогает вооруженным силам Украины с 2014 года. В начале деятельности он с партнерами покупал для ВСУ машины скорой помощи и конструировал авто для личной гигиены военных. После полномасштабного вторжения Омелянович основал благотворительный фонд "Зампотех" и сфокусировал внимание на транспорте для Сил обороны Украины. С 24 февраля 2022 года фонд "Зампотех" покупает, переоборудует и передает автомобили в соответствии с потребностями военных. На собственных станциях технического обслуживания фонд ремонтирует авто для вооруженных сил и медиков, эвакуирует авто с линии фронта, ремонтирует и отправляет вновь на фронт.

Государство тоже понимает необходимость оснащения военных системами радиоэлектронной борьбы. О том, что сейчас на фронте нужно больше средств РЭБ, говорил еще в декабре прошлого года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.