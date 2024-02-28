"Нарушение всех законов физики": эксперты разобрали российский РЭБ "Волнорез" для танков

Российские средства не спасают оккупантов от дронов-камикадзе из-за плохого качества сборки и конструкции, что гарантированно приводит к перегоранию.

Качество составляющих, материалов и сборки российского устройства радиоэлектронной борьбы "Волнорез" является ужасным. Об этом рассказал в X (Twitter) канадский физик и эксперт по электронике DanielR, опираясь на фото разобранного устройства.

В качестве иллюстрации DanielR использовал, в частности, фотографии разобранного устройства от украинского военнослужащего и специалиста по РЭБ Сергея Бескреснова с позывным "Флеш", которые он опубликовал в своем Telegram-канале. "Волнорез" имеет антенны в виде "грибов", которые устанавливаются на верхней части танков.

РЭБ "Волнорез", общий вид Фото: X (Twitter)

Результаты разборки вызывают удивление. Верхняя крышка сделана из очень тонкого крашеного пластика. Его держат шурупы, вкрученные в хрупкие пластиковые стойки: так делают дешевый ширпотреб.

РЭБ "Волнорез", верхняя крышка Фото: X (Twitter)

Непосредственно под пластиковой крышкой находится антенна. Верхняя секция установлена на нейлоновых (пластиковых) опорах, которые слишком слабые для использования на танке. Поролоновый герметик предотвращает рассыпание — по крайней мере на некоторое время.

РЭБ "Волнорез", антенна Фото: X (Twitter)

На нижней стороне антенны видно, что для крепления верхней секции было использовано только 3 нейлоновых винта. Вместо надлежащих уплотнителей было использовано большое количество герметика.

РЭБ "Волнорез", верхнее крепление Фото: X (Twitter)

Две металлические пластины образуют корпус для электроники. Они крепятся вместе с помощью 6 болтов и не имеют специального уплотнителя. Используется только герметик. Для устройства, которое может оказаться под водой, это может быть недостаточным.

РЭБ "Волнорез", отсек электроники Фото: X (Twitter)

Нижняя пластина содержит RF-модуль, источник питания (преобразователь DC-DC) и разъем. Линейка в сантиметрах показывает, что блок питания и радиочастотный модуль очень малы. Используется много герметика/

РЭБ "Волнорез", нижняя пластина

RF-модуль составляет 30 Вт, что кажется маловато для этого проект. Их есть много на выбор на AliExpress, где они продаются за несколько сотен долларов США.

РЭБ "Волнорез", RF-модуль Фото: X (Twitter)

Источник питания (преобразователь DC-DC) является потребительским, очень маленьким и, вероятно, стоит около 10 долларов. Можно было бы ожидать гораздо более качественного питания в военном устройстве.

РЭБ "Волнорез", источник питания Фото: X (Twitter)

"В целом качество сборки ужасное, — пишет эксперт. — Заметьте, что эти устройства, как сообщается, продаются примерно за 4000 долларов США, но, вероятно, их изготовление будет ближе к 500 долларам."

По проекту каждая из таких антенн охватывает лишь узкий диапазон частот. Каждому транспортному средству понадобится несколько таких устройств, чтобы защищать от вражеских дронов-камикадзе.

РЭБ "Волнорез", диапазоны частот Фото: X (Twitter)

В итоге эксперт говорит, что качество российской системы радиоэлектронной борьбы "Волнорез" ужасное.

Сергея Бескреснов разделяет мнение канадского эксперта: "Наслаждайтесь. Распаковка "Волнореза". Настоящая российская "военка". Прорыв выставки Армия России-2023. Ребята я Ваш противник, но мне даже стыдно за эту... :-) Кому Вы ее по 4 тысячи долларов продавали?"

Россияне и сами не в восторге от устройства. Вот что говорит в своем Telegram-канале блогер Рамзай: "К сожалению, подтверждаем! Разборка нескольких перегоревших "изделий" "Волнорез" привела к открытиям, от которых специалисты сильно удивились".

Он тоже говорит о плохом качестве устройства, сравнивая его с гаражными изделиями, и частых случаях выхода из строя. Отметил неудачную конструкцию, когда транзисторный модуль находится в герметичном контейнере над радиатором охлаждения — плохое рассеивание тепла приводит к тому, что электроника перегорает. По мнению российского блогера, это фактически "нарушение всех законов физики". Также он указал на пробелы в покрытии и на явно завышенную стоимость.

После этого разбора становится понятным, почему некоторые российские военные обвешивают транспортные средства многими этими устройствами РЭБ. Дело в заданных выше узком диапазоне каждого устройства, а также их склонности к выходу из строя.