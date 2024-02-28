Космическое оружие России угрожает спутникам США: в Пентагоне раскрыли, как ответят

Ядерный взрыв в космосе будет атакой на весь мир, уверяют в Агентстве космического развития. Он может вывести из строя космическую систему связи США, но не полностью.

Несмотря на то, что Россия может разрабатывать ядерное космическое оружие, это не изменят планы Пентагона по созданию космической сети связи, состоящей из сотен небольших спутников. Такое заявление сделал директор Агентства космического развития США Дерек Турнир, передает Defense one.

Турнир сказал, что США не собираются полностью менять архитектуру сети космической связи, так как Пентагон должен иметь возможность продолжать ведение операций, несмотря на то, что противник может уничтожить несколько американских спутников данной сети. Чиновник добавил, что если Россия применит ядерное оружие в космосе, то США не будут расценивать это как атаку на них, — США будут расценивать такой шаг, как атаку на весь мир. Дерек Турнир отметил, при этом, что не может гарантировать того, что космическая система связи будет чрезвычайно устойчива к ядерной атаке.

Он выделил еще одну угрозу — так называемый общий сбой, который может возникнуть в результате кибератаки на спутниковую сеть, или в результате проникновения в цепочку поставок.

Высотный ядерный взрыв также может привести к отказу в работе системы, но все же против него она может устоять, потому что в случае нанесения удара спутники не будут атакованы все прицельно.

После того, как 14 февраля член Палаты представителей Майк Тернер, председатель комитета Палаты представителей по разведке, написал в Х (экс-Твиттер) о "дестабилизирующем иностранном военном потенциале", представляющем "серьезную угрозу национальной безопасности", новостные агентства опубликовали огромное количество сообщений о том, что Россия потенциально может использовать противоспутниковое ядерное оружие космического базирования.

Однако официальные лица США не распространялись о деталях. Джон Кирби подтвердил 16 февраля, что Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал, но он еще не развернут и не вызовет "физического разрушения" на Земле. И некоторые аналитики считают, что нет причин для паники, потому что еще предстоит выяснить, что именно представляет собой это оружие – российская ядерная бомба в космосе или космическое оружие с ядерной установкой.

Ранее мы писали о том, что угрозы России сбивать спутники ставят в тупик западных юристов. Американские юристы в области космического права не знают, как будет правильно реагировать на атаку в космосе, так как таких прецедентов в мировой истории еще не было.