"Орда дронов" сотнями уничтожает россиян: командир подразделения БПЛА рассказал об успехах в Крынках

Правый берег Днепра стал кладбищем для большого количества техники ВС РФ, и значительную часть уничтожили именно ударные дроны украинцев.

Потери россиян в Крынках Херсонской области исчисляются сотнями, только дроны уничтожили их больше, чем озвучивал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" бывший депутат Хмельницкого областного совета, а ныне боец 86-го батальона 106 отдельной бригады ТрО Сергей Яковлев с позывным "Ронин".

В своем подразделении Яковлев создал группу ударных дронов. По его словам, тогда он почувствовал себя не мишенью для российских агрессоров, а охотником на оккупантов, и начал дронами методично уничтожать их в Херсонской области. Поэтому когда в декабре Путин вспоминал село Крынки и говорил, что там россияне имели только "санитарные потери" в шесть раненых, "Ронин" рассмеялся. Он отмечает, что только пилоты дронов из хмельницкой теробороны уничтожили на левобережном плацдарме больше россиян.

"Здесь уже перемешано русских в нашей земле просто сотнями", — говорит командир группы дронов.

В пользу его слов выступают многочисленные видео и фото из Крынок. В селе можно увидеть много уничтоженной техники и самих российских оккупантов. Британская разведка подтверждает, что к середине декабря прошлого года Силы обороны Украины разбили полностью сформированную 104 воздушно-десантную бригаду РФ.

Еще осенью российские источники в Telegram оценили действия ВСУ возле Крынок. Тогда Яковлев опубликовал об этом сообщение в Facebook. В нем говорилось о том, что украинцы очень сильно работают дронами-камикадзе и уничтожают любую технику в большом радиусе от берега.

"Используют целую орду FPV-дронов", — цитирует Сергей военного 810 бригады морской пехоты россиян.

"Ронин" подтвердил, что украинцы сейчас имеют возможности спускать на оккупантов "орду" дронов. Когда в зоне поражения оказывается тяжелая бронетехника или другая "жирная цель", все подразделения пилотов боевых дронов стремятся ее атаковать.

"Вы не представляете, что происходит, когда кто-то заезжает в радиус поражения! Там уклониться нереально! Летит все! Сейчас ВСУ на хорошем уровне в плане ударных дронов", — прокомментировал Сергей Яковлев.

Сергей Яковлев рассказал, что ВС РФ особенно боятся украинского дрона, который называют "Баба-Яга". Он пояснил, что это прототип аграрного дрона с некоторыми модификациями, который обходит вражескую РЭБ и несет боеприпасы, которые сбрасывает на оккупантов. "Баба-Яга" его подразделения осуществила более 20 таких вылетов.

Силы обороны юга утверждают, что заявление министра Шойгу о контроле россиян над Крынками не соответствует действительности. Штурмовые действия противника на левом берегу Днепра в Херсонской области не увенчались успехом, а россияне прибегли к фальсификации.