Европа, Азия и Африка без интернета: повреждены кабели, на которые приходится 17% трафика

Причастными к порче подводных интернет-кабелей считают йеменских хуситов, а раньше всегда подозревали Россию.

Йеменские повстанцы-хуситы могут быть причастными к повреждению подводных интернет-кабелей в Красном море, связывающих Европу с Азией. Ранее хуситы уже угрожали атаковать оптоволоконные кабели, по которым проходит примерно 17% мирового интернет-трафика, передает издание Тech spot.

Четыре из 15-ти подводных кабелей, проходящих через пролив Баб-эль-Мандаб в южной части Красного моря, были повреждены в течение последних месяцев. В частности, пострадали кабели EIG, AAE-1, Seacom и TGN-EA. Компания Seacom подтвердила, что ее кабель, проходящий между Кенией и Египтом, был разорван.

ААЕ-1 считается наиболее стратегически важным. Его длина составляет 25 тыс. км соединяет Юго-Восточную Азию с Европой. EIG соединяет южную часть Европы, Египет, Саудовскую Аравию, Джибути, ОАЭ, Индию. TGN-EA тянется в Индию.

В декабре 2023 года в Telegram-канале, который связывают с хуситами, опубликовали карту кабелей, проходящих по дну Красного моря. Фото сопровождалось сообщением следующего содержания: "Есть карты международных кабелей, соединяющих все регионы мира через море. Кажется, что Йемен находится в стратегическом месте, поскольку интернет-линии, соединяющие континенты, а не только страны, проходят рядом".

Нанесенный ущерб оценивается, как значительный, но не критический, благодаря множеству других кабелей в регионе. Seacom заявляет, что перенаправила трафик со своего поврежденного кабеля на другие кабели в этом районе. Однако отремонтировать их будет непросто. Работа может занять как минимум 8 недель, и те эксперты, которые должны будут ее выполнить, находятся в зоне риска, т.к. хуситы нередко нападают на суда в Красном море.

"Подводные кабели передачи данных и раньше подвергались атакам, хотя подозреваемым обычно являлась Россия. Европейская комиссия недавно предупредила, что кабели в Красном море нуждаются в повышении безопасности в свете растущей глобальной напряженности", — резюмировало СМИ.

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