"Стоит 200 тысяч рублей": в ГУР установили, откуда у оккупантов на передовой появляется Starlink

Россияне собирают деньги на приобретение терминалов спутникового интернета Starlink. Оборудование привозят на территорию России из-за рубежа.

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Россия закупает терминалы Starlink в арабских странах. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, который получило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, украинская разведка перехватила разговор двух российских захватчиков, один из которых жалуется на плохую интернет-связь на передовой. Другой ему рассказывает, что у некоторых собратьев со связью все нормально, потому что у них есть терминал спутниковой связи Starlink и предлагает их подразделению собрать средства на его приобретение.

"Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер...", — рассказывает оккупант.

Стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей (более 83 тысяч гривен).

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", — заявили в разведке.

Напомним, что оборудование Starlink Россия может использовать для запуска незаметных морских дронов по Украине, которые бы сложно было отличить от украинских беспилотных катеров. ВС РФ хотели бы атаковать ими Одессу и кораблей в украинской акватории.

Ранее сообщалось, что ГУР начало охоту на Starlink оккупантов на фронте. В ГУР говорят, что с начала 2024 года установление и использование оккупантами Starlink стало системным и налаженным.

8 февраля в соцсетях появились сообщения, что ВС РФ поставляют через ОАЭ терминалы Starlink.