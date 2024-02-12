"РФ — государство-контрабандист № 1": ГУР начало охоту на Starlink оккупантов на фронте

С начала 2024 года установление и использование оккупантами Starlink стало системным и налаженным, говорят в украинской военной разведке.

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Украинские спецназовцы ГУР объявили охоту на вражеские Starlink на оккупированных территориях. Об этом 12 февраля в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, эти устройства в Россию, скорее всего, завозят контрабандой.

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"Действительно, Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути, контрабанду через третьи страны. Мы не будем называть конкретные страны, эта информация требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории РФ на открытых онлайн-площадках", — отметил представитель ГУР.

Он добавил, что с начала 2024 года установление и использование оккупантами Starlink стало системным и отлаженным.

"На эти устройства, девайсы, оккупанты делают ставку. Поэтому да, конечно, ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас эти детали раскрывать не будем", — заявил он.

Андрей Юсов отметил, что ГУР не утверждает, что россиянам официально продают терминалы Starlink.

"Сегодня РФ не только государство-террорист № 1, но и государство-контрабандист № 1. Поэтому да, это проблема, над которой сегодня работают", — сказал он.

Напомним, что 8 февраля в соцсетях появились сообщения, что ВС РФ поставляют через ОАЭ терминалы Starlink. Военный Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что в закрытой группе россияне обсуждали опыт использования Starlink на передовой в южной части Украины.

10 февраля в ГУР подтвердили, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink на территории Украины.