"Не продавался ни один": Маск опроверг поставки систем Starlink в Россию

Американский миллиардер отверг возможность реализации технологий оккупантам, а информацию в СМИ назвал неправдивой.

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Илон Маск, владелец компании SpaceX, заявил, что системы спутниковой связи Starlink в Россию не продавались прямо или косвенно. Подробности он сообщил в сервисе микроблогов Х.

Американский миллиардер отрицает реализацию технологий оккупантам. По его словам, информация, которая была опубликована в СМИ, ложная.

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"Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно России", — написал Илон Маск.

Фото: соцсеть Х

Войска России используют Starlink: что уже известно

В соцсетях 8 февраля появились сообщения, что российским оккупантам поставляют через Объединенные Арабские Эмираты терминалы Starlink. Военный Сергей Безкрестнов передавал, что российские захватчики в закрытой группе уже обсуждали опыт использования терминалов на передовой в южной части Украины.

Офицер ВСУ Мирослав Гай также не исключил, что у оккупационных подразделений появились Starlink. По его словам, это возможно только вблизи линии соприкосновения, ведь работу терминалов могут блокировать в глубине захваченных территорий.

В Defense One со ссылкой на источники в Украине информировали, что несколько месяцев назад факт использования Starlink оккупантами был обнаружен. Такие случаи, по словам одного из неназванных собеседников, учащаются, это уже могут быть десятки терминалов.

Компания SpaceX не подтвердила информацию. В организации отрицают сотрудничество с РФ и заявили, что сервис не будет работать в России. Также пресс-служба заверила, что соответствующие системы не продавали россиянам, а в Дубае спутниковая технология не работает.

В украинской разведке 10 февраля рассказали, что такие случаи действительно были зафиксированы.

Напомним, 15 ноября Илон Маск сделал очередное заявление относительно украинского президента Владимира Зеленского. Миллиардер сказал, что глава государства "давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности".