В РФ вчера, вероятно, протестировали "суверенный интернет", — аналитики

По словам сотрудников ISW, в доступных социальных сетях РФ, таких как Telegram и YouTube, были массовые сбои. Также были временно доступны запрещенные сайты, включая Instagram, Facebook и Twitter.

Испытание российского "суверенного Интернета" могло стать причиной того, что некоторые приложения социальных сетей накануне, 27 февраля, стали временно доступны без VPN. Об этом сообщает "Институт изучения войны" (ISW) в сводке от 27 февраля.

По оценкам аналитиков, Россия "вероятно" протестировала часть глобальной паутины, которая в конечном итоге может быть изолирована от всего мира.

Российские источники сообщили о "нескольких массовых сбоях" в доступных социальных сетях, таких как Telegram и YouTube, а также о временной доступности запрещенных сайтов, включая Instagram, Facebook и Twitter.

В сообщениях СМИ со ссылкой на правозащитный проект "Сетевые свободы" отмечается, что российский регулятор в области связи Роскомнадзор мог использовать настройки, относящиеся к "техническим средствам противодействия угрозам".

Между тем, сообщается, что депутат Госдумы РФ Антон Ткачев заявил, что из-за действий регулятора возникли сбои "при тестировании и перенастройке шлюзов для выявления и закрытия "бутылочных горлышек", чтобы воспрепятствовать запрещенному контенту.

Предположительное испытание суверенного российского интернета, вероятно, было попыткой "усилить контроль над отдельными аспектами российского информационного пространства", отметили аналитики.

Напомним, что в РФ наступает эра "цифрового ГУЛАГа", а доступ в суверенный интернет можно будет получить только по паспорту.

Также сообщалось, что Тайвань оставит КНР без передовых чипов.