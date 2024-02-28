Украинский дрон-бомбардировщик Hummel получил одобрение военных: каковы его особенности

Дрон разработан участниками программы Brave1, утвержден Минобороны и направлен на кодификацию. Разработчики работают над усовершенствованием и новыми моделями.

Hummel — многоразовый дрон-бомбардировщик, созданный в Украине, его успешно используют военные на многих участках фронта. Об украинском БПЛА, созданном участниками программы Brave1, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр раскрыл некоторые характеристики беспилотного бомбардировщика: он способен переносить полезную нагрузку весом до 2 кг и нести ее на расстояние до 20 км.

Беспилотник имеет положительные заключения от военных, которые его использовали. Полезными оказались нестандартные частоты управления, которые мешают российским средствам РЭБ влиять на дрон. Жесткая рама и другие элементы конструкции позволяют беспилотнику совершать мягкое приземление и оставаться невредимым. Эксплуатацию дрона уже утвердили в министерстве обороны. Он рекомендован для кодификации по стандартам НАТО.

Команда создателей Hummel сейчас разрабатывает разведывательные дроны на основе коптеров. Целью е создание беспилотника, который бы собирал информацию о противнике и обрабатывал бы ее в реальном времени, пользуясь возможностями искусственного интеллекта. Также инженеры работают над автоматическим отслеживанием цели — дрон должен выполнять задачи даже при условии потери управления и видеопотокам.

Дрон-бомбардировщик Hummel Фото: Facebook

Напомним, самым известным украинским дроном, которого боятся оккупанты, является так называемая "Баба Яга". Воины 108-й бригады ТРО Днепропетровской области рассказали о работе экипажа "Бабы Яги", и о ее характеристиках. Чтобы подготовить дрон-бомбардировщик к вылету, нужно всего 10 минут, за которые раскладывают лучи и подключают батареи, заряда которых хватает на 30-40 минут работы.

Авторы фильма о работе беспилотника "Баба Яга" пообщались с другими его пилотами, побывали на месте пуска дрона, в штабе боевого подразделения и в окопах. Военные отметили, что бомбардировочные БПЛА продолжают совершенствовать и делают еще более эффективными.