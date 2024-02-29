Блогер нашел в мониторе нерабочий российский чип: теперь его заставляют выплатить $58 тысяч

Почему производитель российских мониторов LightCom затребовал именно такую сумму, неизвестно, но блогер намерен судиться.

Российский блогер Максим Горшенин, делая видеообзор на монитор от российской компании LightCom, обнаружил, что устройство содержит чип производства РФ, однако он не выполняет никаких функций. Через полгода производитель подал в суд и потребовал компенсацию, передает издание CNews.

Недавно LightCom подала на Максима Горшенина иск в Арбитражный суд Москвы и потребовала от блогера 5,3 млн рублей (5,3 млн рублей эквивалентны 58 тысячам долларов США по официальному курсу — ред.). Почему компания подала в суд через 6 месяцев после выхода скандального обзора и по какой причине она затребовала именно такую сумму, неизвестно, но блогер намерен судиться.

Горшенин разобрал монитор от LightCom и показал на видео контроллер от другой российской компании — "Миландр". После того, как блогер удалил этот чип, монитор продолжил работать, как ни в чем не бывало. Горшенин пришел к выводу, что процессор не выполняет никаких функций, кроме одной — он дает возможность производителю мониторов участвовать в госзакупках и быть внесенным в реестр российской электроники. Иными словами, наличие чипа, даже в качестве декора, повышает степень "русскости" продукции LightCom.

Разоблачительный ролик Горшенина о LightCom

После ряда публикаций блогера на эту тему, производитель обвинил его в черном пиаре. В LightCom сообщили, что российский чип не влияет на то, включена ли компания в реестр Минпромторга РФ, или нет.

Дело в том, что российские производители должны получить определенное количество баллов, чтобы их продукция считалась "достаточно русской". Так, если компания набрала 90 баллов (согласно новым условиям, принятым в 2024 году, — ред.), то ее включат в реестр и она получит возможность принимать участие в тендерах и получать деньги из бюджета.

В "Миландр" сообщили, что блогер "проделывает фокусы" и что предоставленная им информация не соответствует действительности.

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Также информировали о том, что блогер из Канады отправляла в Россию американскую электронику для ракет и БПЛА. Согласно судебным документам, блогер Кристина Пузырева жаловалась на то, что ей пришлось открыть 80 различных счетов, чтобы хранить 3 миллиона долларов США. Всего комплектующих она поставила на 7 миллионов долларов.