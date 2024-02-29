В Украине уже изготовлено 200 000 дронов: замминистра прогнозирует 2 млн до конца года

Заместитель министра стратегических отраслей промышленности более оптимистично смотрит на производство дронов в 2024 году, чем президент Зеленский и министр Федоров.

В первые два месяца 2024 года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов. Об этом рассказала Forbes заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

За январь и февраль этого года производители из Украины изготовили около 200 000 дронов-камикадзе. По словам заместителя министра, в этом году производственные возможности украинских предприятий позволят произвести 2 млн беспилотников различных типов, включая FPV.

"Президент говорил об 1 млн дронов — наши мощности уже позволяют изготовить столько, и даже больше", — говорит Гвоздяр.

Кроме изготовления имеющихся типов БПЛА, продолжается разработка новых. Среди них дроны-камикадзе типа "крыло" и легкие квадрокоптеры для разведки, которые можно считать аналогичными "мавикам".

Напомним, во время итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Он также отметил, что военным нужна лучшая, но простая инфраструктура управления дронами, чтобы быстро их использовать. Зеленскому не нравится, когда логистика в Украине построена на бюрократическом советском процессе.

Ранее Фокус рассказывал, что основная проблема производства дронов заключается в наличии комплектующих. Большинство компонентов нужно заказывать заранее в Китае, поскольку госконтракты заключаются с выполнением в 3-4 месяца. Если же заказывать компоненты в Европе или США, себестоимость дронов возрастет в разы. Другая проблема заключается в наличии квалифицированных инженеров, многие из которых уехали за границу или ушли воевать. Обычных работников для массового производства найти несложно.

В январе министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона подтвердил, что Украина имеет потенциал произвести 1 млн дронов до конца 2024 года, особенно FPV, а также может значительно превысить это количество.