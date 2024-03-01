Украинские кибервойска остановили работу крупнейшего интернет-портала России, — Минцифры (фото)

Бесплатный сервис электронной почты крупнейшего интернет-портала России Mail.ru прекратил функционировать. Ведомство отмечает, что доступ к почте — это не только переписка, но и возможность восстановления паролей и прохождения двухфакторной верификации.

Украинская ИТ-Армия атаковала крупнейший интернет-портал России Mail.ru. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Доступ к собственным аккаунтам потеряла не только часть внутренних пользователей в РФ, но и все владельцы почты, которые находятся за пределами страны.

"Говорим "Па-па" Mail.ru. ИТ-Армия атаковала крупнейший интернет-портал в России. Бесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам нашего кибервойска", — говорится в сообщении.

В сообщении Минцифры отмечается, что доступ к электронной почте — это не только переписка, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам.

Последние кибероперации в России

Хакерская группировка Mysterious Werewolf, действующая с 2023 года, начала использовать собственные программы для атак на российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Им удалось интегрировать в свою вредоносную программу легальные сервисы. Это усложнило обнаружение атаки — долгое время никто не подозревал, что системы российских компаний скомпрометированы.

27 февраля в России произошел массовый сбой интернета и мобильной связи. Пользователи домена RU оказались в изоляции. Они жаловались, что не могут воспользоваться Telegram или WhatsApp, войти в сеть VK и посмотреть видео в YouTube. Ведущие мобильные операторы также "легли" и не обеспечивали связи.

Империя хакеров LockBit, которые требовали миллиарды евро и работали с Кремлем, разрушена.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило кибероперацию против сайта Министерства обороны РФ и положило сервер спецсвязи. Это произошло 30 января. В результате действий украинской киберразведки почти на сутки обмен информацией между подразделениями министерства стал невозможным.

В январе нынешнего года украинские хакеры получили 200 гигабайтов данных о 3 тысячах организаций в России. Это результат работы волонтеров из IT Army of Ukraine.

В этом же январе хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ, и похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.

Напомним, что в РФ наступает эра "цифрового ГУЛАГа", а доступ к суверенному интернету можно будет получить только по паспорту.