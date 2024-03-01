Shahed, "Ланцеты" и другие: в ВСУ подсчитали, сколько уничтожили БПЛА в феврале (фото)

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк отметил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы "приземлять" все воздушные объекты противника.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи всевозможного вооружения. В частности речь идет про различные беспилотники. Командующий Сухопутных войск, генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Telegram-канале поделился статистикой уничтожения дронов за февраль текущего года.

По его информации, за месяц противовоздушная оборона Сухопутных войск смогла перехватить и уничтожить 228 средств воздушного нападения, которые противник активно применял на разных направлениях.

В частности речь идет про:

БПЛА "Shahed-131/136" — 64 единицы;

БПЛА "Zala" – 27 единиц;

БПЛА "Supercam" – 3 единицы;

БПЛА "Ланцет" – 116 единиц;

БПЛА "Орлан-10" – 14 единиц;

БПЛА неопределенного типа – 7 единиц.

В Сухопутных войсках показали статистику уничтоженных воздушных целей ВС РФ Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Борьба с противником продолжается на всех участках, говорит командующий Сухопутных войск. Украинская сторона делает все от себя возможное, чтобы обезопасить граждан от российской агрессии.

"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", — заявил Александр Павлюк.

Ранее командующий Сухопутных войск поделился статистикой потерь ВС РФ за февраль 2024 года, которые оказались рекордными. За месяц российские войска активно теряли личный состав, танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и установки ПВО. В частности речь идет про 13 самолетов и 28 тысяч человек личного состава.