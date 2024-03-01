Собственный Starlink? Китай запустил первый высокоорбитальный интернет-спутник

Мощный спутник будет обеспечивать 5G, а также интернет-связь на территории Китая и в регионах, вовлеченных в китайский проект "Один пояс, один путь".

В четверг, 29 февраля, Китай отправил в космос высокоорбитальный спутник для беспроводного интернета из центра запуска "Сичан" в юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщило китайское информационное агентство Xinhua.

Ракета-носитель Long March-3B, которая стартовала в 21:03 по местному времени (15:03 по Киеву), вывела спутник на околоземную орбиту.

Издание SpaceNews рассказывает, что речь идет о высокоорбитальном спутнике Internet-01 (Weixing Hulianwan Gaogui-01), разработанном Китайской академией космических технологий (CAST).

Новый спутник стал очередным шагом Китая по развитию инфраструктуры в космосе. Он предназначен для поддержания связи на больших расстояниях и улучшения качества телекоммуникационных услуг. Спутник будет привлечен для обеспечения покрытия на территории всей страны и важнейших участков вдоль пути проекта "Один пояс, один путь".

Спутник будет играть важную роль в развитии связи 5G, а также в поддержке исследовательских миссий в космосе.

Китай имеет серию геостационарных спутников связи ChinaSat (Zhongxing), а в год назад запустил первый спутник высокоскоростного интернета ChinaSat-26, который обеспечивает канал передачи данных более 100 Гбит/с.

Напомним, что китайская группировка спутников G60 может составить конкуренцию Starlink. КНР развивает две мегагруппировки, 12 тыс. и 13 тыс. спутников, а также строит завод, где будут производить 1 спутник на полтора дня. К 2027 году планируется наладить производство в масштабах, которые дадут возможность настоящей конкуренции со Starlink. Мощность производства составит 300 спутников в год. Благодаря потоковому производству время изготовления спутника сократится с 2-3 месяцев до полутора дней. Однако это все равно не позволит сравниться со Starlink: американская SpaceX производит 6 спутников в день, поэтому группировка на орбите будет расти с меньшей скоростью.