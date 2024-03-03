Китайские роботы-собаки способны стрелять не хуже человека: какая технология это позволяет

В отличие от американских исследователей, китайцы нашли технологию, которая значительно повышает точность стрельбы пулемета со спины робота.

Новое китайское исследование утверждает, что вооруженные пулеметами роботы-собаки такие же точные, как обученные люди-стрелки. Об исследовании пишет издание South China Morning Post.

Исследование, проведенное Сюй Ченгом, профессором машиностроения в Нанкинском университете науки и технологий, и его командой, "демонстрирует целесообразность ударной платформы с ногами". Его результаты были опубликованы в рецензируемом журнале The Chinese Journal of Engineering в феврале. Профессор также является вице-президентом Китайского общества легкого оружия.

"Война в городах, которая охватывает антитеррористические операции, миссии по спасению заложников, а также зачистку улиц и зданий, неуклонно приобретает распространение как фундаментальный аспект современного конфликта", — объясняют китайские исследователи.

Хотя другие страны, в частности Соединенные Штаты, также экспериментировали с вооруженными огнестрельными роботами-собаками, исследование показывает, что испытания в США не лучшим образом оценили их потенциал.

Чтобы проверить свои утверждения, команда Сю установила 7,62-миллиметровый пулемет на спине неназванного четвероногого робота-собаки китайского производства. Выбранное огнестрельное оружие, также неназванное, могло делать до 750 выстрелов в минуту.

Дополнительно оружие было оснащено оптико-электронным прицелом, амортизационным креплением и системой автоматической перезарядки. Роботу-собаке было приказано стрелять 10-кратными очередями по цели ростом с человека на расстоянии 100 м.

После нескольких выстрелов радиус полурассеивания составлял примерно 5 см. Это максимальное расстояние между центром мишени и пятью ближайшими пулевыми отверстиями. Это впечатляет и может конкурировать по точности со стандартным стрелковым оружием, которым обычно пользуется армия Соединенных Штатов, например M4.

Это означает, что роботизированная платформа может вести точный огонь из оружия, известного своей сильной отдачей и скорострельностью. По этой причине пулеметы обычно используют для подавления огня на поле боя.

По словам исследовательской группы, ученые разработали специальное крепление для оружия, приспособленное для этой задачи. Это контрастирует с американскими попытками, когда фактически просто привязывали оружие к спине робота-собаки.

Крепление специально разработано для того, чтобы позволить оружию свободно целиться и одновременно амортизировать его. Это минимизирует колебания дула во время длительной стрельбы. Команда считает, что опыт Китая в разработке и создании роботизированных собак может дать преимущество в этой области. Благодаря непосредственному доступу к технологиям в Китае знают, как их изготавливать, команда имела что-то вроде "инсайдерских знаний" о том, как лучше всего создать крепления для оружия и интегрировать его в робота-собаку.

"Городской ландшафт с его лабиринтом пересекающихся улиц и высокими зданиями, плотно прижатыми друг к другу, создает уникальные вызовы для беспилотных боевых платформ. Эти платформы должны преодолевать неструктурированную местность и выполнять сложные действия, такие как маневрирование, масштабирование и прыжки, что делает традиционные колесные и гусеничные конструкции неадекватными. Четвероногие платформы, основанные на бионических принципах, могут использовать независимые наземные опорные точки для обеспечения повышенной мобильности и адаптивности в сложных городских боевых условиях", — рассказывает команда эксперимента.

Если выводы правдивы, это может оказаться революционным для городской войны, которая известна высоким уровнем потерь.

Напомним, Китай уже давно уделяет плотное внимание боевым возможностям четвероногих робопсов. В октябре 2022 года в китайской соцсети Weibo появилось популярное видео, в котором робот-пес с автоматом на спине десантируется с беспилотника.