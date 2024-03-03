В Румынии построят авианосец дронов для другой страны: кто заказчик

Многоцелевой корабль может нести не только воздушные, но и надводные и подводные беспилотники. Кроме военных нужд, он может обслуживать спасательные или научные миссии.

Военно-морские силы Португалии подписали контракт с нидерландской компанией Damen Shipyards Group на проектирование, строительство и оснащение современного многоцелевого судна, которое производитель называет авианосцем беспилотников. Строительство планируется в Румынии, в Черном море, сообщает румынский сайт Profit.

Корабль будет оснащен лабораториями и жилыми помещениями, полетной палубой 94x11 метров и ангарами для БПЛА, грузовой палубой площадью 650 квадратных метров и местом для 12 контейнеров, говорится в сообщении компании Damen.

Авианосец дронов MPSS компании Фото: Damen

"Damen разработала это многоцелевое судно длиной 107 метров на основе конкретных требований ВМС Португалии. Полученная конструкция является действительно многоцелевой платформой с основными миссиями, которые включают исследования океана, поиск и спасение, а также помощь в чрезвычайных ситуациях в дополнение к морской безопасности и морской поддержки. Для этого корабль будет оснащен системой запуска дронов и беспилотных вертолетов", — говорится в сообщении компании.

Корабль MPSS 7000 имеет размеры 107 x 20 метров. Предполагается, что им будет руководить экипаж из 48 человек с дополнительными помещениями для 100 человек специального персонала и дополнительными временными помещениями для размещения 42 человек, например, в случае операции по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Для проведения океанических исследований и мониторинга корабль будет оборудован лабораториями и помещениями для научного персонала. Что касается военно-морской поддержки, судно, построенное Damen, будет иметь многочисленные конструктивные особенности, которые позволят выполнять военные операции. На корабле будет рампа для UUV (беспилотных подводных аппаратов) и USV (беспилотных надводных аппаратов), а также ангары для БПЛА.

"Новый корабль будет сертифицирован ВМС Португалии как многоцелевая военно-морская платформа (PNM). Чтобы полностью соответствовать этому обозначению судна, Damen тесно сотрудничал с ВМС Португалии, чтобы включить универсальность в дизайн. Он состоит из грузовой палубы площадью 650 квадратных метров и места для 12 контейнеров примерно 6 метров. Поэтому можно устанавливать модульные системы, такие как медицинский блок, гипербарические камеры или ROV (Remote Operated Vehicles) оборудование, в зависимости от потребностей", — также сообщает компания.

Авианосец дронов MPSS компании Damen Фото: Damen

Благодаря модульному подходу судно можно использовать круглый год, а также легко обслуживать. Серия MPSS может оставаться в море не менее 45 дней. Все эти факторы способствуют увеличению общей стоимости судна, значительно увеличивая время безотказной работы.

Военно-морские силы Португалии в настоящее время имеют на вооружении два судна, построенные по технологии Damen. Это многоцелевые фрегаты класса Bartolomeu Dias NRP Bartolomeu Dias и NRP D. Francisco de Almeida длиной 122 метра.

Авианосцы в Черном море строят не только в Румынии. Напомним, что в феврале Минобороны Турции поделилось изображением проекта будущего авианосца, который, вероятно, станет платформой для новейших турецких истребителей KAAN. На снимках, опубликованных 17 февраля можно увидеть дизайн и технические характеристики будущего авианосца ВМС Турции.