Платформа для новейших истребителей KAAN: каким будет новый авианосец ВМС Турции (фото)

Новый авианесущий корабль схожий с авианосцами класса Queen Elizabeth по тоннажу и длине и будет оснащен системой STOBAR для воздушных операций.

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Министерство обороны Турции поделилось визуальным изображением проекта будущего авианосца. На снимках, опубликованных 17 февраля в соцсети X, показан дизайн и различные технические характеристики будущего авианосца ВМС страны, который, предположительно, станет платформой для новейших турецких истребителей KAAN.

Как сообщили обозреватели Naval News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Конструкторское бюро национальных ВМС. В ходе визита он ознакомился с последними разработками, в том числе ему показали дизайн нового авианосца.

Несомненно, самой интригующей деталью этого визита является фотография главкома ВМС Турции на фоне рисунка, на котором изображен первоначальный дизайн и общие характеристики будущего авианосца. Проект схожий с авианосцами класса Queen Elizabeth по тоннажу и длине, но отличается от британского корабля своей одиночной островной структурой.

Главком ВМС Турции Эрджюмент Татлыоглу в проектном бюро Стамбульской военно-морской верфи

На картинке изображен авианосец водоизмещением 60 000 тонн и длиной 285 метров. На снимке также видно, что авианосец будет оснащен системой STOBAR (short take-off, barrier-arrested recovery) для воздушных операций. Таким образом конструкция корабля предполагает укороченный взлет за счет использования трамплина и посадку с помощью аэрофинишера.

Также обозреватели обратили внимание, что на опубликованных фотографиях на палубе будущего корабля изображены истребители турецкой разработки KAAN, хотя ранее не сообщалось, что истребитель будет иметь палубную версию.

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Турецкие инженеры оснастят новый авианосец комбинированной газотурбинной энергетической установкой типа COGAG, в которой две газовые турбины совместно работают на один вал гребного винта.

Изображение будущего авианосца ВМС Турции

Известные характеристики:

полная длина — 285 метров;

ширина — 68 метров;

водоизмещение — 60 000 тонн;

скорость — 25 узлов;

главная двигательная установка — COCAG;

система взлета/посадки самолета — STOBAR.

Напомним, что сейчас в составе турецкого флота несет службу единственный авианесущий корабль TCG Anadolu, который ввели в строй в 2023 году. Изначально он рассматривался как легкий авианосец, на котором смогут базироваться истребители F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.