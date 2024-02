Уникальный в своем роде. Почему авианосец USS Hancock — самый крутой в истории ВМС США

USS Hancock был одним из 14 авианосцев класса Essex, участвовавших во Второй мировой войне. Он имел славную карьеру в Военно-морских силах, которая длилась несколько десятилетий.

Одиннадцатым кораблем авианосцев класса Essex стал USS Hancock. CV/CVA-19 назван в честь отца-основателя Джона Хэнкока, президента Второго континентального конгресса.

Фокус перевел статью Майи Карлин о самом крутом авианосце в истории Военно-морских сил США.

Досье на CV-19 USS Hancock

В XX веке авианосцы Essex ВМС США представляли собой самый многочисленный класс кораблей во всем мире

На протяжении 1940-х годов было построено два десятка кораблей класса Essex, многие из которых внесли свой вклад во Вторую мировую войну.

Хотя после Второй мировой войны корабль USS Hancock ненадолго выводили из эксплуатации, он прошел модернизационный ремонт и впоследствии вновь поступил на службу.

Краткий обзор авианосцев класса Essex

После отказа от ограничений, заложенных в предвоенном Вашингтонском военно-морском договоре, авианосцы класса Essex стали длиннее и тяжелее своих предшественников. Благодаря расширенной и удлиненной полетной палубе эти корабли были способны разместить самолеты для дополнительных авиационных операций.

Кроме того, корабли класса Essex были оснащены более мощной броневой защитой, в том числе дополнительными зенитными орудиями. Каждый корабль этого класса мог нести три десятка истребителей, бомбардировщики и 19 торпедоносцев.

Что такое корабль USS Hancock

USS Hancock был первоначально заложен как Ticonderoga в начале 1943 года компанией Bethlehem Steel Co. в Куинси, штат Массачусетс.

Через год его переименовали в Hancock, после того как страховая компания John Hancock Life Insurance Company согласилась собрать деньги на строительство корабля. В 1944 году "Хэнкок" был спущен на воду и вскоре введен в эксплуатацию.

История эксплуатации

Во время войны он наносил авиаудары по островам Масбате, Панай, Себу и Негрос, поражая вражеское суда и аэродромы.

Во время войны он наносил авиаудары по островам Масбате, Панай, Себу и Негрос, поражая вражеское суда и аэродромы.

USS Hancock был одним из 14 авианосцев класса Essex, участвовавших во Второй мировой войне Фото: Википедия

Вернувшись в японские воды после короткого пребывания у острова Самар, Hancock присоединился к другим авианосцам ВМС, нанося удары по судоходству и аэродромам в районе Внутреннего Японского моря.

Класс Essex

Интересно, что в 1945 году два японских самолета-камикадзе атаковали оперативную группу, к которой был приписан Hancock. Морякам удалось сбить один из них на высоте около 210 метров, а второй был уничтожен прямо перед тем, как его пилот успел сбросить бомбу на авианосец.

После войны USS Hancock был списан и отправился в Сан-Диего, чтобы пройти переоборудование, включавшее установку наклонной полетной палубы. Он станет первым авианосцем в составе ВМС, оснащенным паровыми катапультами, способными запускать мощные реактивные самолеты.

Во время серьезного капитального ремонта в Сан-Франциско в 1961 году авианосец получил новое электронное оборудование и другие усовершенствования.

В 1960-х годах USS Hancock был направлен во Вьетнам Фото: Википедия

В 1960-х годах USS Hancock был направлен во Вьетнам. После короткого патрулирования на станции Янки в Тонкинском заливе с короткими перерывами в Хонг Чонге, на Филиппинах и в Японии. Во время боевого похода USS Hancock получил награду Navy Unit Commendation за отличную службу. Когда в 1972 году Северный Вьетнам вторгся на юг страны, Hancock вместе с кораблем USS Coral Sea вернулся на станцию Янки, где обеспечивал тактические вылеты во время операции "Поезд свободы".

USS Hancock был официально выведен из эксплуатации в 1976 году и продан на металлолом Службой оборонной утилизации и маркетинга.

Об авторе

Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.