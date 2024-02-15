Уникальный в своем роде. Почему авианосец USS Hancock — самый крутой в истории ВМС США
USS Hancock был одним из 14 авианосцев класса Essex, участвовавших во Второй мировой войне. Он имел славную карьеру в Военно-морских силах, которая длилась несколько десятилетий.
Одиннадцатым кораблем авианосцев класса Essex стал USS Hancock. CV/CVA-19 назван в честь отца-основателя Джона Хэнкока, президента Второго континентального конгресса.
Фокус перевел статью Майи Карлин о самом крутом авианосце в истории Военно-морских сил США.
Досье на CV-19 USS Hancock
На протяжении 1940-х годов было построено два десятка кораблей класса Essex, многие из которых внесли свой вклад во Вторую мировую войну.
11-м кораблем этого класса стал USS Hancock. CV/CVA-19 был назван в честь отца-основателя Джона Хэнкока, президента Второго Континентального конгресса.
Хотя после Второй мировой войны корабль USS Hancock ненадолго выводили из эксплуатации, он прошел модернизационный ремонт и впоследствии вновь поступил на службу.
Краткий обзор авианосцев класса Essex
После отказа от ограничений, заложенных в предвоенном Вашингтонском военно-морском договоре, авианосцы класса Essex стали длиннее и тяжелее своих предшественников. Благодаря расширенной и удлиненной полетной палубе эти корабли были способны разместить самолеты для дополнительных авиационных операций.
Кроме того, корабли класса Essex были оснащены более мощной броневой защитой, в том числе дополнительными зенитными орудиями. Каждый корабль этого класса мог нести три десятка истребителей, бомбардировщики и 19 торпедоносцев.
Что такое корабль USS Hancock
USS Hancock был первоначально заложен как Ticonderoga в начале 1943 года компанией Bethlehem Steel Co. в Куинси, штат Массачусетс.
Через год его переименовали в Hancock, после того как страховая компания John Hancock Life Insurance Company согласилась собрать деньги на строительство корабля. В 1944 году "Хэнкок" был спущен на воду и вскоре введен в эксплуатацию.
История эксплуатации
USS Hancock был одним из 14 авианосцев класса Essex, участвовавших во Второй мировой войне.
Во время войны он наносил авиаудары по островам Масбате, Панай, Себу и Негрос, поражая вражеское суда и аэродромы.
Вернувшись в японские воды после короткого пребывания у острова Самар, Hancock присоединился к другим авианосцам ВМС, нанося удары по судоходству и аэродромам в районе Внутреннего Японского моря.
Класс Essex
Интересно, что в 1945 году два японских самолета-камикадзе атаковали оперативную группу, к которой был приписан Hancock. Морякам удалось сбить один из них на высоте около 210 метров, а второй был уничтожен прямо перед тем, как его пилот успел сбросить бомбу на авианосец.
После войны USS Hancock был списан и отправился в Сан-Диего, чтобы пройти переоборудование, включавшее установку наклонной полетной палубы. Он станет первым авианосцем в составе ВМС, оснащенным паровыми катапультами, способными запускать мощные реактивные самолеты.
Во время серьезного капитального ремонта в Сан-Франциско в 1961 году авианосец получил новое электронное оборудование и другие усовершенствования.
В 1960-х годах USS Hancock был направлен во Вьетнам. После короткого патрулирования на станции Янки в Тонкинском заливе с короткими перерывами в Хонг Чонге, на Филиппинах и в Японии. Во время боевого похода USS Hancock получил награду Navy Unit Commendation за отличную службу. Когда в 1972 году Северный Вьетнам вторгся на юг страны, Hancock вместе с кораблем USS Coral Sea вернулся на станцию Янки, где обеспечивал тактические вылеты во время операции "Поезд свободы".
USS Hancock был официально выведен из эксплуатации в 1976 году и продан на металлолом Службой оборонной утилизации и маркетинга.
Об авторе
Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.