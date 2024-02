Унікальний у своєму роді. Чому авіаносець USS Hancock — найкрутіший в історії ВМС США

USS Hancock був одним із 14 авіаносців класу Essex, які брали участь у Другій світовій війні. Він мав славну кар'єру у Військово-морських силах, яка тривала кілька десятиліть.

Одинадцятим кораблем авіаносців класу Essex став USS Hancock. CV/CVA-19 названий на честь батька-засновника Джона Хенкока, президента Другого континентального конгресу.

Протягом 1940-х років було побудовано два десятки кораблів класу Essex, багато з яких зробили свій внесок у Другу світову війну.

Хоча після Другої світової війни корабель USS Hancock ненадовго виводили з експлуатації, він пройшов модернізаційний ремонт і згодом знову вступив на службу.

Короткий огляд авіаносців класу Essex

Після відмови від обмежень, закладених у передвоєнному Вашингтонському військово-морському договорі, авіаносці класу Essex стали довшими і важчими за своїх попередників. Завдяки розширеній і подовженій польотній палубі ці кораблі були здатні розмістити літаки для додаткових авіаційних операцій.

Крім того, кораблі класу Essex були оснащені потужнішим броньовим захистом, зокрема додатковими зенітними гарматами. Кожен корабель цього класу міг нести три десятки винищувачів, бомбардувальники і 19 торпедоносців.

Що таке корабель USS Hancock

USS Hancock був спочатку закладений як Ticonderoga на початку 1943 року компанією Bethlehem Steel Co. в Квінсі, штат Массачусетс.

Через рік його перейменували на Hancock, після того як страхова компанія John Hancock Life Insurance Company погодилася зібрати гроші на будівництво корабля. У 1944 році "Хенкок" спустили на воду і незабаром ввели в експлуатацію.

Історія експлуатації

USS Hancock був одним із 14 авіаносців класу Essex, які брали участь у Другій світовій війні.

Під час війни він завдавав авіаударів по островах Масбате, Панай, Себу і Негрос, вражаючи ворожі судна і аеродроми.

Повернувшись у японські води після короткого перебування біля острова Самар, Hancock приєднався до інших авіаносців ВМС, завдаючи ударів по судноплавству й аеродромам у районі Внутрішнього Японського моря.

Клас Essex

Цікаво, що 1945 року два японські літаки-камікадзе атакували оперативну групу, до якої був приписаний Hancock. Морякам вдалося збити один з них на висоті близько 210 метрів, а другий був знищений прямо перед тим, як його пілот встиг скинути бомбу на авіаносець.

Після війни USS Hancock списали і відправили в Сан-Дієго, щоб пройти переобладнання, що передбачало встановлення похилої польотної палуби. Він стане першим авіаносцем у складі ВМС, оснащеним паровими катапультами, здатними запускати потужні реактивні літаки.

Під час серйозного капітального ремонту в Сан-Франциско 1961 року авіаносець отримав нове електронне обладнання та інші удосконалення.

У 1960-х роках USS Hancock був направлений до В'єтнаму. Після короткого патрулювання на станції Янкі в Тонкінській затоці з короткими перервами в Хонг Чонзі, на Філіппінах і в Японії. Під час бойового походу USS Hancock отримав нагороду Navy Unit Commendation за відмінну службу. Коли 1972 року Північний В'єтнам вторгся на південь країни, Hancock разом із кораблем USS Coral Sea повернувся на станцію Янкі, де забезпечував тактичні вильоти під час операції "Поїзд свободи".

USS Hancock був офіційно виведений з експлуатації 1976 року і проданий на металобрухт Службою оборонної утилізації та маркетингу.

Про автора

Майя Карлін — авторка статей про національну безпеку в The National Interest, аналітикиня Центру політики безпеки та колишня наукова співробітниця Анни Соболь-Леві в IDC Герцлія в Ізраїлі. Її статті публікуються в багатьох виданнях, включно з The National Interest, Jerusalem Post і Times of Israel. Ви можете стежити за нею в Twitter: @MayaCarlin.