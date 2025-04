У повітрі та в морі: що можуть китайські рої дронів проти авіаносців США

Американські авіаносці вразливі як ніколи. Оборонно-технологічна база США насилу встигає за приголомшливими досягненнями китайського оборонного сектора за останнє десятиліття, не кажучи вже про те, щоб протистояти їм.

Ми давно чуємо про китайські ракети серії Dongfeng (DF), які нібито здатні знищити авіаносці ВМС США, що наважилися підійти на відстань пострілу цієї потужної китайської зброї. Але Китай розробляє не тільки ракети, які можуть потопити головну американську військово-морську платформу для проектування сили. Пов'язані з Китаєм блогери публікують відеоролики про новітній вид китайської зброї для знищення авіаносців: рої дронів, пише Брендон Дж.Вайхерт у своїй статті, яку переклав Фокус.

Однак це не звичайні рої, що запускаються з наземної позиції по цілях поруч або над ними. На відео показано, як ці дрони запускаються з китайських підводних човнів.

Трансмедійні китайські дрони

Зокрема, Північно-Західний політехнічний університет Китаю спільно з ученими з Центру аеродинамічних досліджень і розробок Китаю (CARDC) заявив, що успішно розробив підводні рої дронів, призначені спеціально для знищення американських авіаносців.

Після запуску з китайських субмарин ці підводні дрони формуватимуть рій у повітрі та завдаватимуть раптових ударів по американських військових кораблях, пригнічуючи їхні захисні системи і відправляючи їх на дно.

Китай уже провів тестові польоти цих безпілотників, і, за повідомленнями, вони значно просунутіші, ніж системи, які ВМС США створюють для свого флоту.

За словами Стівена Чена з South China Morning Post (SCMP), пропонований Китаєм підводний безпілотник може "багаторазово переміщатися між морем і небом і зрештою повертатися на підводний човен, з якого його запустили". Це важливо, оскільки такі трансмедійні дрони покращують маскування і живучість атакуючих дронів, коли вони полюють за своїми цілями.

Порівняно з китайським безпілотником Feiyi, пропонований ВМС США безпілотник морського базування має суттєві недоліки: наприклад, він не має можливостей підводного маневрування. Після запуску з торпедного апарату підводного човна ВМС США він має бути доставлений на поверхню океану в конструкції, що нагадує трубу. І, на відміну від китайського дрона Feiyi, американська система позбавлена трансмедійності після запуску.

Схематичне зображення роботи китайського дрона Feiyi Фото: Відкриті джерела

Іншими словами, після розгортання американського дрона в океані він уже ніколи не зможе повернутися у води, як китайський Feiyi. Таким чином, американські безпілотники буде легше збити, ніж китайські.

Звичайно, жоден із дронів не був випробуваний у бойових умовах, і ці твердження залишаються лише гіпотетичними. Проте китайські інститути, що стоять за створенням Feiyi, у минулому добре зарекомендували себе в галузі передової гіперзвукової зброї.

Дядя Сем відстає від китайського дракона

Поки американці все ще намагаються створити власну гіперзвукову зброю, китайці, поряд із росіянами, значно випереджають американців у цій ключовій галузі. Китай також є світовим лідером у технологічному розвитку безпілотників. А в тих небагатьох сферах, де він відстає від інших країн, Китай володіє можливостями масового виробництва, які дають йому змогу залишатися конкурентоспроможним порівняно з американцями.

Авіаносець USS Gerald R. Ford Фото: ВМС США

Американські авіаносці вразливі як ніколи. Оборонна технологічна база США насилу встигає за приголомшливими досягненнями китайського оборонного сектора за останнє десятиліття, не кажучи вже про те, щоб протистояти їм.

Сполученим Штатам час кардинально переглянути підхід до проведення авіаносних операцій. Ба більше, сьогодні країні потрібні абсолютно нові підходи до ведення морської війни, в яких особлива увага приділяється безпілотним системам і підводним апаратам, а не дорогим авіаносцям, що є легкими цілями.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.