В воздухе и в море: что могут китайские рои дронов против авианосцев США

Американские авианосцы уязвимы как никогда. Оборонно-технологическая база США с трудом поспевает за ошеломляющими достижениями китайского оборонного сектора за последнее десятилетие, не говоря о том, чтобы противостоять им.

Мы давно слышим о китайских ракетах серии Dongfeng (DF), которые якобы способны уничтожить авианосцы ВМС США, осмелившиеся подойти на расстояние выстрела этого мощного китайского оружия. Но Китай разрабатывает не только ракеты, которые могут потопить главную американскую военно-морскую платформу для проецирования силы. Связанные с Китаем блогеры публикуют видеоролики о новейшем виде китайского оружия для уничтожения авианосцев: роях дронов, пишет Брэндон Дж.Вайхерт в своей статье, которую перевел Фокус.

Однако это не обычные рои, запускаемые с наземной позиции по целям рядом или над ними. На видео показано, как эти дроны запускаются с китайских подводных лодок.

Трансмедийные китайские дроны

В частности, Северо-Западный политехнический университет Китая совместно с учеными из Центра аэродинамических исследований и разработок Китая (CARDC) заявил, что успешно разработал подводные рои дронов, предназначенные специально для уничтожения американских авианосцев.

После запуска с китайских субмарин эти подводные дроны будут формировать рой в воздухе и наносить внезапные удары по американским военным кораблям, подавляя их защитные системы и отправляя их на дно.

Китай уже провел тестовые полеты этих беспилотников, и по сообщениям они куда продвинутее, чем системы, которые ВМС США создают для своего флота.

По словам Стивена Чена из South China Morning Post (SCMP), предлагаемый Китаем подводный беспилотник может "многократно перемещаться между морем и небом и в конечном итоге возвращаться на подлодку, с которой был запущен". Это важно, поскольку такие трансмедийные дроны улучшают маскировку и живучесть атакующих дронов, когда они охотятся за своими целями.

По сравнению с китайским беспилотником Feiyi, предлагаемый ВМС США беспилотник морского базирования имеет существенные недостатки: например, он не обладает возможностями подводного маневрирования. После запуска из торпедного аппарата подводной лодки ВМС США он должен быть доставлен на поверхность океана в конструкции, напоминающей трубу. И, в отличие от китайского дрона Feiyi, американская система лишена трансмедийности после запуска.

Схематическое изображение работы китайского дрона Feiyi Фото: Открытые источники

Другими словами, после развертывания американского дрона в океане он уже никогда не сможет вернуться в воды, как китайский Feiyi. Таким образом, американские беспилотники будет легче сбить, чем китайские.

Конечно, ни один из дронов не был испытан в боевых условиях, и эти утверждения остаются лишь гипотетическими. Тем не менее, китайские институты, стоящие за созданием Feiyi, в прошлом хорошо зарекомендовали себя в области передового гиперзвукового оружия.

Дядя Сэм отстает от китайского дракона

Пока американцы все еще пытаются создать собственное гиперзвуковое оружие, китайцы, наряду с русскими, значительно опережают американцев в этой ключевой области. Китай также является мировым лидером в технологическом развитии беспилотников. А в тех немногих сферах, где он отстает от других стран, Китай обладает возможностями массового производства, которые позволяют ему оставаться конкурентоспособным по сравнению с американцами.

Авианосец USS Gerald R. Ford Фото: ВМС США

Соединенным Штатам пора кардинально пересмотреть подход к проведению авианосных операций. Более того, сегодня стране требуются совершенно новые подходы к ведению морской войны, в которых особое внимание уделяется беспилотным системам и подводным аппаратам, а не дорогостоящим авианосцам, представляющим собой легкие цели.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.