Показували нацистський жест у Дробицькому Яру: поліція знайшла підлітків-вандалів (відео)

Поліцейські знайшли підлітків, які показували нацистські жести на меморіалі жертвам Голокосту в Дробицькому Яру в східній частині Харкова.

Related video

Про результати розслідування повідомила поліція Харківської області.

Фотографії вчинку молодих людей поширилися в соцмережах 23 квітня і викликали осудливі реакції. Мер Харкова Ігор Терехов назвав подію свідомою наругою над пам'яттю і людяністю.

Об'єднана єврейська громада України заявляла, що нацисти розстріляли понад 17 тисяч євреїв у Дробицькому Яру в роки Другої світової війни.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє харків'ян 19 і 16 років. Підлітків допитали, вони зізналися, що зробили фотографії з нацистськими жестами заради розваги.

Підлітки осквернили меморіал у Дробицькому Яру нацистським жестом

Оперативники розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Молодим людям може загрожувати до п'яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Німеччині у віці 96 років померла Урсула Гавербек, яка чотири рази потрапляла до в'язниці за заперечення Голокосту. За її словами, Освенцим був "трудовим табором" без газових камер.

Німецька активістка і оратор Марго Фрідлендер, якій 103 роки, стала героїнею журналу Vogue. Головред німецького Vogue Керстін Венг назвала її найпозитивнішою людиною у світі.