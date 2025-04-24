Показывали нацистский жест в Дробицком Яру: полиция нашла подростков-вандалов (видео)

Полицейские нашли подростков, которые показывали нацистские жесты на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру в восточной части Харькова.

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О результатах расследования сообщила полиция Харьковской области.

Фотографии поступка молодых людей распространились в соцсетях 23 апреля и вызвали осуждающие реакции. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал произошедшее сознательным надругательством над памятью и человечностью.

Объединенная еврейская община Украины заявляла, что нацисты расстреляли более 17 тысяч евреев в Дробицком Яру в годы Второй мировой войны.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны двое харьковчан 19 и 16 лет. Подростков допросили, они признались, что сделали фотографии с нацистскими жестами ради развлечения.

Подростки осквернили мемориал в Дробицком Яру нацистким жестом

Оперативники начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Молодым людям может грозить до пяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Германии в возрасте 96 лет умерла Урсула Хавербек, которая четыре раза попадала в тюрьму за отрицание Холокоста. По ее словам, Освенцим был "трудовым лагерем" без газовых камер.

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