Обладнані кулеметами та гранатометами: Річкова флотилія продемонструвала катери з M134 Minigun

У розпорядженні Річкової флотилії з'явилися багатоцільові швидкісні катери SURC, які оснащені потужним комплексом кулеметного озброєння, зокрема M134 Minigun.

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Про це пише видання "Суспільне: Черкаси".

Так, на одній із водойм Черкащини показали катери, які брали участь в обороні півночі та півдня України. Присвятили цю подію 3-й річниці до третьої річниці створення дивізіону річкових катерів Річкової флотилії Військово-морських сил України на Черкащині.

Катери SURC (Small Unit Riverine Craft) зі складу Річкової флотилії. Фото: "Суспільне: Черкаси"

Як пише "Мілітарний", йдеться, про 38-футові катери SURC (Small Unit Riverine Craft), які в межах військової допомоги Україні в 2022 році передали США.

Ці човни використовуються Корпусом морської піхоти США та ВМС США для дій у прибережній зоні та на річках.

SURC (Small Unit Riverine Craft )

Катери SURC мають алюмінієвий корпус. Він забезпечує захист від стрілецького озброєння. Човни можуть перевозити до 16 бійців. Для висадки десанту передбачено носову апарель.

Українці оснастили катери двома кулеметами M134 Minigun спереду та одним гранатометом Mk 19. Це дозволяє ефективно виконувати завдання протиповітряної оборони, "заливаючи" дрони противника шквальним вогнем.

Нагадаємо, що 18 квітня повідомлялося, що ЗС РФ на Харківщині використали "флотилію" з БМП та мотоциклів, щоб форсувати річку Оскіл. Її потопили підрозділи кількох українських бригад.